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Право

Правила получения РВП для иностранцев планируют упростить

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:42 Фото: gov4c.kz
Министерство внутренних дел подготовило проект изменений в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги РВП услугополучатели обращаются по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РК с приложением документов в зависимости от цели пребывания, предусмотренных Перечнем основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан".

Как и ранее, при оказании государственной услуги необходимо личное присутствие услугополучателя либо поверенного лица по приказу или доверенности юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Уполномоченный сотрудник в день поступления документов осуществляет прием и проверяет предоставленные документы. В случае предоставления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия либо отсутствия сведений в информационной системе уполномоченный сотрудник услугодателя отказывает в приеме заявления, о чем и выдает расписку.

При этом будут проводить проверку:

  • на соответствие сведений в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) с данными работодателя, в том числе о заключении с работником трудового договора, введенного работодателем в ЕСУТД.
  • соответствие указанного в ЕСУТД основания для осуществления трудовой деятельности иностранного работника со сведениями работодателя.

Вместе с тем исключается проверка:

  • по сведениям ЕИС "Беркут" информации о пересечении иностранцем или лицом без гражданства государственной границы Республики Казахстан;
  • по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания;
  • в информационной системе сведений о наличии у иностранца и членов его семьи, прибывших совместно, индивидуальных идентификационных номеров;
  • количества действующих РВП, выданных работодателю на основании трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве;
  • в информационной системе сведений о наличии заявки на оказание государственной услуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в РК";
  • в информационной системе сведений о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации.

Также поправками предусматривается, что документы на оформление РВП принимаются в отношении лиц:

  • своевременно обратившихся за получением государственной услуги, но сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем (при наличии акта сбоя, подписанного Государственной корпорацией либо МЦРИАП РК и услугодателем) или в результате ошибочного отказа со стороны услугодателя;
  • привлеченных к административной ответственности по статье 517 КоАП за нарушения в области миграции населения, выразившееся в невыезде из РК в течение периода, не превышающего 30 суток после истечения срока, установленного законодательством РК (в остальных случаях прием документов не допускается). (Ранее данный срок составлял 10 суток. – Прим. ред.);
  • в возрасте 16 лет, но не достигших совершеннолетия, после принятия судом решения о прекращении судебного производства в связи с малозначительностью правонарушения и привлеченных к административной ответственности по статье 517 КоАП, выразившееся в уклонении от выезда из РК в течение тридцати суток (новая норма. – Прим. ред.).

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июня 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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