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Правила безопасности на водоемах изменили в Казахстане

Правила безопасности на водоемах изменили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 14 сентября 2023 года внес изменения в Правила безопасности на водоемах касательно проведения визуального осмотра пляжей перед купальным сезоном, мер по обеспечению безопасности на водоемах, а также организации купания зимой, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено, что обследование и очистка дна участка акватории водоема, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров, а также визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям пункта 9 настоящих Правил, производится территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты или организациями, имеющими водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных подразделений уполномоченного органа.

Обследование и очистка дна участка акватории водоема, визуальный осмотр производят до начала купального сезона, длящегося ежегодно с 1 июня по 31 августа.

В правила добавили виды пляжей. Так, по акватории пляжи различают: морские, речные, озерные, пляжи у водохранилищ и искусственных водоемов.

По типу береговой зоны пляжи различают: галечные, мелко - галечные, песчано - галечные, песчаные, ракушечные, гравийные, каменные, валунные, бетонные, смешанные.

По принадлежности пляжи различают: коммунальные, частные.

По местонахождению пляжи различают: городские, загородные.

По протяженности береговой линии пляжи различают: малые - до 75 метров, средние - от 76 до 125 метров, большие - свыше 126 метров.

По предназначению пляжи различают: для взрослых, для детей (дошкольного и школьного возраста глубиной от 0,7 метра до 1,2 метра), комбинированные.

Поправками расширен перечень мер, принимаемых для обеспечения безопасности на водоемах.

Для обеспечения безопасности на водоемах, в том числе на пляжах, уполномоченный орган выполняет следующие меры:

  • совместно с местными исполнительными органами организует и проводит профилактические работы, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций на водоемах;
  • проводит водно-спасательные и водолазно-поисковые работы на водоемах Республики Казахстан;
  • в местах для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях по радиотрансляционным установкам и с помощью других средств массовой информации проводит массово-разъяснительную работу среди отдыхающих по предупреждению несчастных случаев на воде;
  • по решению местных исполнительных органов организует дежурство сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии и инспекции транспортного контроля;
  • проводит визуальный осмотр соответствия пляжа требованиям пункта 9 настоящих Правил до начала купального сезона и по обращению организатора места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях;
  • организует производство дел об административных правонарушениях по фактам их совершения на основании:
    • материалов, поступивших из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления;
    • сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ;
  • организует проведение патрулирований на запрещенных и разрешенных местах для купания (на основании утвержденного руководителем территориального подразделения уполномоченного органа, ежемесячного графика проведения патрулирований).

Теперь правилами регламентируется порядок проведения массовых мероприятий на водоемах.

В частности, для проведения массовых мероприятий на водоемах организатор направляет в местные исполнительные органы, на территории которого оно проходит, не позднее 10 календарных дней до дня проведения массового мероприятия письменное уведомление о проведении массового мероприятия на водоемах, с приложением программ проведения массовых мероприятий (регламент, сценарий) в произвольной форме. Местными исполнительными органами информируется территориальное подразделение уполномоченного органа.

Местные исполнительные органы рассматривают уведомление и информируют территориальные подразделения уполномоченного органа в течение 3 календарных дней со дня его поступления. В случае, если организатором массового мероприятия является местный исполнительный орган, то уведомление не направляется, а информируется только территориальное подразделение уполномоченного органа.

Организатор водных аттракционов (на воде, на буксире) обеспечивает безопасность отдыхающих на протяжении всего маршрута движения (оснащает спасательными жилетами и проводит инструктаж о мерах безопасности на водном аттракционе).

Внесена норма, согласно которой ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей регулируется Уголовным кодексом РК.

Кроме того, в правилах появились новые положения, которые регламентируют безопасность на водоемах в зимний период.

Так, возведение стационарных (временных) аттракционов на льду допускается при толщине льда не менее 25 сантиметров, с ежедневным измерением толщины льда.

Как должны быть оборудованы места зимнего купания:

  • место зимнего купания оборудуется в установленных местах;
  • толщина льда при массовом купании составляет не менее 25 сантиметров;
  • на период организации места зимнего купания разворачиваются спасательные посты;
  • место зимнего купания оборудуется глубиной до 1.7 метра и размером не менее 2х2 метров, очищено от битого и колотого льда, без острых кромок;
  • края места зимнего купания ограждаются настилом из досок;
  • место зимнего купания ограждается по всему периметру и имеет деревянные перила (высотой не менее 110 сантиметров);
  • на расстоянии не более 5 метров от места зимнего купания выставляются средства спасения (спасательный круг, конец Александрова, спасательный багор);
  • место зимнего купания оборудуется освещением, местами для раздевания и обогрева купающихся.

Приказ вводится в действие 6 октября 2023 года.

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