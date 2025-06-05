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Право

Правила безопасности на водоемах изменились в Казахстане

Безопасность на водоемах, купание запрещено, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:22 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 29 мая 2025 года внес изменения в Правила безопасности на водоемах, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что местные исполнительные органы не допускают открытие мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях без наличия спасательных постов, укомплектованных инструкторами и оснащенных спасательным оборудованием и снаряжением, помещением для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенным необходимым инструментом и медикаментами, а также участками для купания детей (детский пляж).

Напомним, ранее в документе речь шла об укомплектовании спасательных постов спасателями-дружинниками.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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