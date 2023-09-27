В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 19 сентября 2023 года внесены изменения в типовые правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены термином "свободный выгул домашних животных (собак)" – это пребывание животного без намордника и поводка вне помещения или территории содержания, в присутствии владельца, на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

В документе уточняется, что владельцы и ответственные лица домашнего животного должны обеспечить условия, не допускающие возникновения опасности здоровью людей, животных и вреда окружающим.

При этом добавлено, что владелец домашнего животного или ответственное лицо при наличии домашнего животного, требующего особой ответственности, осуществляет предупредительную надпись при входе на данную территорию.



В новой редакции также говорится, что допускается заселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией. Ранее в этом пункте упоминалось общежитие.

Вместе с тем в документе появился еще один новый пункт, предусматривающий, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Изменены и правила выгула животных.

Так, говорится, что выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если такое домашнее животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного или ответственному лицу или ином законном основании.

При выгуле домашних животных (за исключением домашних животных, требующих особой ответственности) владельцами и ответственными лицами соблюдаются следующие требования:

собака находится в общественных местах на поводке, не превышающем два метра;

намордник надевается на собаку при ее транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак.

Указывается, что места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

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На территории населенного пункта не допускается:



самовыгул собак;

выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способным контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки выгула домашних животных, кроме случаев организации спортивных и иных мероприятий по согласованию с администрацией;

купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах.

Также появился новый пункт о том, что нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственником (администрацией) этих организаций и учреждений с соблюдением действующего законодательства РК.



Приказ вводится в действие с 7 октября 2023 года.