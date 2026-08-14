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Право

В Казахстане изменили правила содержания домашних животных

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 10:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 6 августа 2026 года внес поправки в Типовые правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Теперь в правилах говорится:

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец домашнего животного или ответственное лицо принимают меры к дальнейшему устройству домашнего животного, в том числе путем передачи его в приют для животных, пункт временного содержания животных либо физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия для его содержания.

Также установлено, что при передаче домашнего животного в пункт временного содержания животных владелец домашнего животного или ответственное лицо обеспечивают его содержание до определения юридической судьбы животного.

При этом отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца домашнего животного или ответственного лица в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом, передачи домашнего животного в приют для животных либо определения юридической судьбы животного при передаче его в пункт временного содержания животных.

Приказ вводится в действие с 24 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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