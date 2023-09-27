Начальника ДЧС Алматы осудили за коррупцию

Апелляционной коллегией Военного суда РК оглашен приговор в отношении начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, полковника Руслана Касыбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 сентября 2023 года рассказали в Антикоррупционной службе РК:

"Осужденный (Руслан Касыбаев. – Прим. ред.) незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города. Он признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе".

Также сообщается, что состоялся приговор в отношении заместителя руководителя Департамента промышленной безопасности Кызылординской области Берика Стамкулова.

"Стамкулов признан виновным в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам". Пресс-служба Антикора

Кроме того, Стамкулов, путем злоупотребления должностными полномочиями, завладел денежными средствами четырех своих подчиненных сотрудников в размере 100 тыс. тенге под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Этим же приговором взяткодатель Оразбахов Н. лишен свободы сроком на три года, посредник Атажанов А. на год". Пресс-служба Антикора

Подчеркивается, что осужденным пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на госслужбе, в органах местного самоуправления, в финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

В Антикоре отметили, что приговоры в законную силу не вступили.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424", – заключили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК, обращаясь к казахстанцам.

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