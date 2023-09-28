Скорректирован перечень приоритетных видов деятельности в сфере ИКТ

Министерство цифрового развития приказом от 20 сентября 2023 года внесло изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, сообщает Zakon.kz.

Приказом уточнены следующие виды деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (курсивом мы выделили внесенные изменения):

Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация (включая реализацию услуг, интегрированных в программно-технические возможности, путем использования в коммерческих целях, в том числе размещение платного контента, продажа встроенного дополнительного функционала) программного обеспечения и программного продукта.

программного обеспечения и программного продукта. Деятельность по обработке данных (обнаружение знаний в базах данных) с применением собственного или стороннего программного обеспечения.

программного обеспечения. Деятельность по оказанию услуг по предоставлению через интернет программно-технических возможностей для установления контактов и совершения сделок между продавцами и покупателями (предоставление торговой площадки, функционирующей в интернете в режиме реального времени) с использованием программного обеспечения, правообладателем которого является участник Международного технологического парка "Астана Хаб", в том числе сопутствующих услуг в рамках совершаемых сделок, интегрированных в программно-технические возможности торговой площадки .

. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация (включая реализацию услуг, интегрированных в программно-технические возможности, путем использования в коммерческих целях, в том числе размещение платного контента, продажа встроенного дополнительного функционала) компьютерных, мобильных, онлайн игр (видеоигр).

компьютерных, мобильных, онлайн игр (видеоигр). Оказание услуг по обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий по следующим направлениям: архитектура и администрирование программного обеспечения в том числе продакт-менеджмент, архитектура и администрирование сетевых систем, проектирование и разработка информационных систем, архитектура и проектирование решений в области интернета вещей, разработка решений на основе программной и аппаратной платформ, разработка операционных систем, разработка веб приложений, алгоритмы (искусственный интеллект, криптография и другие), анализ и работа с большими данными, разработка мобильных приложений, безопасность в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработка интерактивных 3D-приложений, приложений с виртуальной и дополненной реальностью, разработка видеоигр, языки программирования.

Приказ вводится в действие 8 октября 2023 года.

Рассказываем, для чего был принят данный перечень. В пункте 4-3 статьи 293 "Налогообложение прочих категорий налогоплательщиков" Налогового кодекса прописано:

Участники международного технологического парка "Астана Хаб" при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащей уплате в бюджет, уменьшают сумму исчисленного в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса КПН на 100%.

Для целей Налогового кодекса к участникам международного технологического парка "Астана Хаб" относятся юридические лица, одновременно соответствующие следующим условиям:

зарегистрированы в международном технологическом парке "Астана Хаб" в качестве участников в соответствии с законодательством РК об информатизации; получают доходы исключительно от осуществления приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

Уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога, предусмотренное настоящим пунктом, также применяется по доходам в виде вознаграждения по депозитам, превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, безвозмездно полученного имущества для осуществления видов деятельности, соответствующих приоритетным видам деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, в случае получения участником международного технологического парка «Астана Хаб» доходов исключительно от осуществления приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, а также по доходам по сомнительным обязательствам, сумме пени и штрафов.



Таким образом, организации, занимающиеся видами деятельности из указанного перечня, имеют право на получение налоговых льгот.