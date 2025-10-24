В Казахстане обновили приоритетные виды деятельности в области ИКТ

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 20 октября 2025 года утвержден перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критерия собственного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий включены:

Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация (включая реализацию услуг, интегрированных в программно-технические возможности, путем использования в коммерческих целях, в том числе размещение платного контента, продажа встроенного дополнительного функционала) программного обеспечения и программного продукта. Создание, опытная и промышленная эксплуатация, внедрение, развитие, модификация, сопровождение информационных систем (за исключением информационных систем государственных органов). Деятельность по обработке данных (обнаружение знаний в базах данных) с применением собственного или стороннего программного обеспечения. Фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области естественных и технических наук, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ в сфере информационно-коммуникационных технологий и реализация результатов таких исследований и разработок. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), технические испытания и производство) технологий, устройств и систем микро-, опто- и наноэлектроники, микроэлектромеханики, монтаж печатных плат и реализация результатов таких разработок. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), тестирование, технические испытания) технологий, устройств и систем робототехники и реализация результатов таких разработок. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация, (исследование, проектирование (конструирование), тестирование, технические испытания) технологий, устройств и систем радиолокации, радионавигации, радиосвязи, радиоуправления, радиочастотной идентификации и реализация результатов таких разработок. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие и модификация или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), прототипирование, тестирование, технические испытания), производство технологий, оборудования и устройств в сфере информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных технологий, устройств и систем биометрии и реализация результатов таких разработок. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация, производство, реализация, монтаж, наладка (все вышеназванные работы вместе или часть из них) технических, программных средств обработки информации в защищенном исполнении, программных, программно-аппаратных средств в области информационной безопасности, в том числе программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности. Разработка, развитие, модификация, внедрение, эксплуатация и сопровождение программного обеспечения и (или) аппаратно-программных комплексов с использованием технологий облачных вычислений. Разработка, внедрение, развитие, модификация, сопровождение программного обеспечения и (или) аппаратно-программных комплексов на основе или с использованием технологии блокчейн. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие и модификация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами, а также систем и устройств спутниковой навигации, мобильной связи и экстренного вызова оперативных служб на транспорте. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование (конструирование), технические испытания) технологий, устройств и систем искусственного интеллекта и реализация результатов таких разработок. Деятельность по оказанию услуг по предоставлению через интернет программно-технических возможностей для установления контактов и совершения сделок между продавцами и покупателями (предоставление торговой площадки, функционирующей в Интернете в режиме реального времени) с использованием программного обеспечения, правообладателем которого является участник "Астана Хаб", в том числе сопутствующих услуг в рамках совершаемых сделок, интегрированных в программно-технические возможности торговой площадки. Разработка, сопровождение, развитие, модификация, внедрение, реализация концепции вычислительно-коммуникационной сети физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней средой (интернет-вещей). Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация и реализация (включая реализацию услуг, интегрированных в программно-технические возможности, путем использования в коммерческих целях, в том числе размещение платного контента, продажа встроенного дополнительного функционала) компьютерных, мобильных, онлайн-игр (видеоигр). Оказание услуг по обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий по следующим направлениям: архитектура и администрирование программного обеспечения, в том числе продакт-менеджмент, архитектура и администрирование сетевых систем, проектирование и разработка информационных систем, архитектура и проектирование решений в области интернета вещей, разработка решений на основе программной и аппаратной платформ, разработка операционных систем, разработка веб приложений, алгоритмы (искусственный интеллект, криптография и другие), анализ и работа с большими данными, разработка мобильных приложений, безопасность в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработка интерактивных 3D-приложений, приложений с виртуальной и дополненной реальностью, разработка видеоигр, языки программирования. Разработка, внедрение, сопровождение, развитие, модификация или отдельные этапы разработки (исследование, проектирование, технические испытания) технологий виртуальной и дополненной реальности, устройств, программ и реализация результатов таких разработок. Услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных (за исключением центров обработки данных (Data-центров), предоставляющих инфраструктуру лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу).

Критерием собственного производства является наличие выписки из реестра казахстанского товаропроизводителя у участника "Астана Хаб".

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавший приказ "Об утверждении перечня приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий и критериев собственного производства" и поправки к нему утрачивают силу.