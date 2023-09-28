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Как определяются размеры разовой платы за использование радиочастот в области связи

Как устанавливается разовая плата за использование рдиочастот в области связи Фото: pixabay
Приказом МЦРИАП от 20 сентября 2023 года утверждены Правила определения размеров разовой платы за осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области связи с использованием радиочастотного спектра, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что разовая плата за осуществление предпринимательской деятельности по оказанию услуг в области связи с использованием радиочастотного спектра определяется по итогам торгов, проводимых уполномоченным органом.

Торги проводятся в два этапа:

  • На первом этапе торгов заявки рассматриваются членами конкурсной комиссии на веб-портале реестра для участия во втором этапе торгов.
  • На втором этапе торгов проводится аукцион на повышение цены.

Начальная цена лота на торгах устанавливается организатором не менее пятикратной годовой ставки платы за использование РЧС.

Окончательная цена (разовая плата) определяется на основании предложенной участником наиболее высокой цены за РЧС.

Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра и подписывается с использованием ЭЦП организатором и победителем в день проведения торгов.

Победитель обязан в течение 60 календарных дней с даты подписания протокола о результатах торгов перечислить в доход республиканского бюджета окончательную цену (разовую плату) за лот (за минусом оплаченного гарантийного взноса) по реквизитам, указанным в протоколе о результатах торгов.

 Приказ вводится в действие с 8 октября 2023 года.

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