В Казахстане разработали план перспективного использования радиочастот на пять лет

МЦРИАП разработало план перспективного использования радиочастотного спектра в Казахстане на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

План перспективного использования радиочастотного спектра определяет основные направления использования полос радиочастот действующими радиоэлектронными средствами (РЭС) различного назначения, РЭС, планируемыми для применения в перспективе, а также РЭС, эксплуатация которых может быть прекращена в ближайшее время.

В перспективном плане учтены частоты от 3 кГц до 400 ГГц, которые распределены полосами частот между радиослужбами республики в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений.

В МЦРИАП отметили, что наличие четкого плана также позволит распределить или перераспределелить определенные диапазоны частот для эффективного использования радиочастотного спектра и внедрения инновационных решений, что поддержит конкурентоспособность на международной арене и поспособствует развитию новых услуг.



Кроме того, план будет соответствовать международным стандартам, что облегчит интеграцию с глобальными системами, создавая коммечерчески выгодные условия для развития сетей связи.

"Таким образом, план перспективного использования радиочастотного спектра является важным шагом к обеспечению устойчивого и эффективного управления радиочастотным спектром в стране и имеет ключевое значение в обеспечении стабильного роста сектора связи в РК", – резюмировали в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.