Национальный доклад по управлению госактивами будут формировать с 2024 года
Правила приняты для детализации норм о формировании национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, содержащихся в новой главе Бюджетного кодекса, которая будет введена в действие с 1 января 2024 года.
В частности сказано, что национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором – документ, содержащий комплексный анализ эффективности управления государственными активами и квазигосударственным сектором.
Национальный доклад формируется уполномоченным органом по государственному имуществу на основе информации, представленной в реестр государственного имущества уполномоченными органами соответствующих отраслей, субъектами квазигосударственного сектора (СКС), а также информации, размещенной в открытом доступе.
Национальный доклад содержит:
- аналитическую информацию о состоянии государственных активов за отчетный период.
- информацию о деятельности субъектов квазигосударственного сектора за отчетный период;
- выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором;
- иные данные по управлению государственным имуществом.
В разделе "Аналитическая информация о состоянии государственных активов за отчетный период" приводится информация о текущем состоянии квазигосударственного сектора и государственных активах, в том числе результаты инвентаризации имущества государственных юридических лиц, вопросы продажи и пользования государственным имуществом, в разрезе нижеследующих показателей:
- средства республиканского бюджета в динамике за последние 3 года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты, чистое бюджетное кредитование, сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицит (профицит) бюджета, не нефтяной дефицит (профицит) бюджета, финансирование дефицита (использование профицита) бюджета);
- средства Национального фонда РК в динамике за последние три года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты и другие);
- средства Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда, а также иных государственных фондов с участием РК, в динамике за последние 3 года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты и другие);
- имущество, закрепленное за государственными учреждениями и предприятиями;
- сведения о государственном имуществе, переданном в имущественный наем (аренду) и доверительное управление;
- сведения о продаже государственного имущества.
В разделе "Информация о деятельности субъектов квазигосударственного сектора за отчетный период" приводится информация о деятельности СКС в динамике за последние 3 года, включая отчетный период, в разрезе нижеследующих показателей:
- количество СКС, в разрезе организационно-правовых форм (АО/ТОО, государственный пакет акций (государственные доли участия) которого находится в государственной собственности, государственное предприятие);
- доля участия СКС в экономике и основные отрасли экономики, в которых присутствуют СКС;
- структура собственников СКС с указанием доли участия государства в разрезе государственных органов;
- среднегодовая численность работников СКС;
- балансовая стоимость активов СКС;
- объем капитальных вложений и инвестиций СКС;
- сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности СКС, в т.ч. сведения о полученных ими доходах от государственного задания;
- сведения об исполнении планов развития и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, учредителем, акционером которых является государство, а также исполнении планов развития государственных предприятий, ТОО, АО, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, в т.ч. о достижении их ключевых показателей деятельности;
- сведения о мерах государственной поддержки, предоставленной СКС и иных поступлениях из республиканского бюджета с указанием их объема и целевого назначения;
- сведения о пополнении СКС республиканского бюджета.
В разделе "Выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором" формируются выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором.
В разделе "Иные данные по управлению государственным имуществом" отражается дополнительная информация, способствующая качественному формированию Национального доклада.
Национальный доклад вносится уполномоченным органом по государственному имуществу в Аппарат правительства ежегодно не позднее 15 октября года, следующего за отчетным годом.
Правительство после утверждения национального доклада представляет его в порядке информации в Парламент не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным годом.
Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 3 рабочих дней после внесения национального доклада в Парламент обеспечивает его публикацию в СМИ.
Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.