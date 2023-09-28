Национальный доклад по управлению госактивами будут формировать с 2024 года

Министр национальной экономики приказом от 21 сентября 2023 года утвердил Правила формирования Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, сообщает Zakon.kz.

Правила приняты для детализации норм о формировании национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, содержащихся в новой главе Бюджетного кодекса, которая будет введена в действие с 1 января 2024 года.

В частности сказано, что национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором – документ, содержащий комплексный анализ эффективности управления государственными активами и квазигосударственным сектором.

Национальный доклад формируется уполномоченным органом по государственному имуществу на основе информации, представленной в реестр государственного имущества уполномоченными органами соответствующих отраслей, субъектами квазигосударственного сектора (СКС), а также информации, размещенной в открытом доступе.

Национальный доклад содержит:

аналитическую информацию о состоянии государственных активов за отчетный период.

информацию о деятельности субъектов квазигосударственного сектора за отчетный период;

выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором;

иные данные по управлению государственным имуществом.

В разделе "Аналитическая информация о состоянии государственных активов за отчетный период" приводится информация о текущем состоянии квазигосударственного сектора и государственных активах, в том числе результаты инвентаризации имущества государственных юридических лиц, вопросы продажи и пользования государственным имуществом, в разрезе нижеследующих показателей:

средства республиканского бюджета в динамике за последние 3 года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты, чистое бюджетное кредитование, сальдо по операциям с финансовыми активами, дефицит (профицит) бюджета, не нефтяной дефицит (профицит) бюджета, финансирование дефицита (использование профицита) бюджета);

средства Национального фонда РК в динамике за последние три года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты и другие);

средства Фонда компенсации потерпевшим, Фонда поддержки инфраструктуры образования, Специального государственного фонда, а также иных государственных фондов с участием РК, в динамике за последние 3 года, включая отчетный период в разрезе по структуре бюджета (доходы, затраты и другие);

имущество, закрепленное за государственными учреждениями и предприятиями;

сведения о государственном имуществе, переданном в имущественный наем (аренду) и доверительное управление;

сведения о продаже государственного имущества.

В разделе "Информация о деятельности субъектов квазигосударственного сектора за отчетный период" приводится информация о деятельности СКС в динамике за последние 3 года, включая отчетный период, в разрезе нижеследующих показателей:

количество СКС, в разрезе организационно-правовых форм (АО/ТОО, государственный пакет акций (государственные доли участия) которого находится в государственной собственности, государственное предприятие);

доля участия СКС в экономике и основные отрасли экономики, в которых присутствуют СКС;

структура собственников СКС с указанием доли участия государства в разрезе государственных органов;

среднегодовая численность работников СКС;

балансовая стоимость активов СКС;

объем капитальных вложений и инвестиций СКС;

сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности СКС, в т.ч. сведения о полученных ими доходах от государственного задания;

сведения об исполнении планов развития и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, учредителем, акционером которых является государство, а также исполнении планов развития государственных предприятий, ТОО, АО, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, в т.ч. о достижении их ключевых показателей деятельности;

сведения о мерах государственной поддержки, предоставленной СКС и иных поступлениях из республиканского бюджета с указанием их объема и целевого назначения;

сведения о пополнении СКС республиканского бюджета.

В разделе "Выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором" формируются выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором.

В разделе "Иные данные по управлению государственным имуществом" отражается дополнительная информация, способствующая качественному формированию Национального доклада.

Национальный доклад вносится уполномоченным органом по государственному имуществу в Аппарат правительства ежегодно не позднее 15 октября года, следующего за отчетным годом.

Правительство после утверждения национального доклада представляет его в порядке информации в Парламент не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным годом.

Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 3 рабочих дней после внесения национального доклада в Парламент обеспечивает его публикацию в СМИ.

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.