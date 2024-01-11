В Казахстане утвердили предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год
Фото: pixabay
Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год, сообщает Zakon.kz.
Так, предельный объем внешнего долга утвержден для:
- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 5 741 720 млн тенге или 12 482 млн долларов;
- АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 319 780 млн тенге или 5043 млн долларов.
Предельный объем рассчитан по курсу 460 тенге за 1 доллар.
Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра национальной экономики РК.
Приказ вводится в действие с 19 января 2024 года.
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