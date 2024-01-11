В Казахстане утвердили предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год

Фото: pixabay

Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

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