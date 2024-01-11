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Законодательство РК

В Казахстане утвердили предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год

В Казахстане утвердили предельный объем внешнего долга для квазисектора Фото: pixabay
Министр национальной экономики приказом от 29 декабря 2023 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Так, предельный объем внешнего долга утвержден для:

  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 5 741 720 млн тенге или 12 482 млн долларов;
  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 319 780 млн тенге или 5043 млн долларов. 

Предельный объем рассчитан по курсу 460 тенге за 1 доллар.

Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра национальной экономики РК.

Приказ вводится в действие с 19 января 2024 года.


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