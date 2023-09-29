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Законодательство РК

Для кыргызстанцев изменили правила пребывания в Казахстане

Для кыргызстанцев увеличили сроки пребывания в Казахстане Фото: gov.kz
Правительство Казахстана приостановило до 1 сентября 2024 года действие нормы Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Действие абзаца шестнадцатого пункта 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК приостановили до 1 сентября 2024 года для граждан Кыргызской Республики. 

"Если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе во въезде на основании пункта 1) статьи 48 Закона Республики Казахстан "О миграции населения", – говорится в данной норме.

По общему правилу разрешенный срок пребывания для граждан ЕАЭС (куда входит и Кыргызская Республика) заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Таким образом теперь, если при въезде в Казахстан гражданина Кыргызстана будет выявлено, что он находился в нашей стране более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, его все равно обязаны пропустить в Казахстан.

Постановление вводится в действие 9 октября 2023 года.

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