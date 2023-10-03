Новый закон: как правильно подать петицию
Подаче и рассмотрению петиций в законе посвящена отдельная глава.
Порядок подачи петиции
Петиция подается заявителем посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, либо в виде письменного заявления для размещения на интернет-ресурсе.
В петиции указываются:
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства, электронный адрес;
- наименование государственного органа, местного представительного и (или) исполнительного органа, которому подается петиция;
- копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя (если петиция подается его представителем);
- содержание петиции, а также доводы и предложения по предмету петиции.
При необходимости заявителем или его представителем прилагаются к петиции подтверждающие документы или иные материалы.
При этом предметом петиции не могут быть вопросы:
- которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина;
- которые посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и нравственность населения;
- изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики, положения о том, что президент рспублики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза;
- административно-территориального устройства и государственной границы РК;
- досудебного расследования и осуществления правосудия;
- высшего надзора за соблюдением законности органов прокуратуры;
- внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;
- уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства РК и законодательства республики об административных правонарушениях;
- обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;
- амнистии и помилования лиц;
- назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента, палат Парламента и правительства РК;
- выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;
- регулируемые законодательством РК о выборах и республиканском референдуме;
- государственных символов РК;
- статуса государственного языка;
- изменения компетенции, полномочий, функций и задач государственных органов;
- об отмене и изменении решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.
Для размещения петиции на интернет-ресурсе в свободном доступе петиция должна соответствовать следующим условиям:
- присоединение к петиции не менее 50 граждан РК в течение десяти рабочих дней в электронной форме и в течение20 рабочих дней в письменном виде;
- соответствие петиции требованиям, установленным выше;
- отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.
Уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в течение 20 рабочих дней с даты присоединения к петиции не менее 50 человек осуществляет проверку петиции на соответствие условиям.
В случае несоответствия петиции условиям, указанным выше, уполномоченный орган отклоняет петицию с обоснованием причин, о чем уведомляет заявителя или его представителя в электронной форме или в письменном виде.
В случае соответствия петиции условиям уполномоченный орган размещает петицию на интернет-ресурсе в свободном доступе для начала присоединения к ней граждан РК, о чем уведомляется заявитель или его представитель в электронной форме или в письменном виде.
После чего о начале присоединения к петиции информируются средства массовой информации.
Присоединение к петиции
Присоединение к петиции возможно в течение последующих шести месяцев с момента ее размещения на интернет-ресурсе в свободном доступе.
Казахстанцы имеют право выразить отношение к петиции путем присоединения к ней или размещения комментария.
По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая получила не менее:
- 50 тысяч голосов в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК;
- 2% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
- 1% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;
- 5 тысяч голосов при численности населения свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов;
- 2500 голосов при численности населения свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 5% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов районов в городах республиканского значения (столицы), районов в городах областного значения, аппаратов акимов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
Петиция, не достигшая порогового значения возвращается заявителю по истечении шести месяцев с момента размещения на интернет-ресурсе.
Такая петиция направляется уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный или исполнительный орган и рассматривается как сообщение, отклик или предложение.
Регистрация и учет петиций
При достижении порогового значения петиция направляется уполномоченным органом в государственный орган, местный представительный и исполнительный органы, в полномочия которых входит рассмотрение петиции, о чем уведомляется заявитель в электронной форме, и информация об этом размещается на интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней.
Отказ в приеме петиции запрещается. Регистрация, учет петиций осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.
Срок рассмотрения петиции составляет:
- не более 40 рабочих дней со дня регистрации петиции центральным государственным органом;
- не более 20 рабочих дней со дня регистрации петиции местным исполнительным органом.
При рассмотрении петиции центральный государственный орган обязан:
- осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;
- проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением через интернет-ресурсы, а также в электронной или бумажной форме за три рабочих дня до начала проведения заявителя либо его представителя и заинтересованных лицо дате и месте проведения;
- создавать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов парламента или маслихата, заявителя или его представителя, а также общественных объединений;
- анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции;
- изучать международный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ (в случае, если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство РК).
При рассмотрении петиции местный представительный и исполнительный органы обязаны:
- осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;
- проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением через интернет-ресурс, а также в электронной или бумажной форме за три рабочих дня до начала проведения заявителя либо его представителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения;
- создавать временную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов парламента или маслихата, заявителя или его представителя, а также общественных объединений.
Решения по итогам рассмотрения петиции
По результатам рассмотрения петиции первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа принимается одно из следующих решений:
- о полном или частичном удовлетворении петиции;
- об отказе в удовлетворении петиции.
Решение, принятое по результатам рассмотрения петиции, должно быть по содержанию обоснованным и мотивированным на государственном языке или языке петиции со ссылкой на законодательство РК, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя или его представителя и граждан РК, присоединившихся к петиции, с разъяснением их права на обжалование принятого решения.
Принятое решение по результатам рассмотрения петиции размещается на интернет-ресурсе в срок не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения решения.
При этом по результатам рассмотрения петиции первый руководитель центрального государственного или местного исполнительного органа, председатель местного представительного органа обязаны выступить с официальным сообщением.
Материал по теме
Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об общественном контроле, который позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.