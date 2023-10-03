Новый закон: как правильно подать петицию

2 октября 2023 года глава государства подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками, который, в частности, устанавливает порядок подачи петиций, сообщает Zakon.kz.

Подаче и рассмотрению петиций в законе посвящена отдельная глава.

Порядок подачи петиции



Петиция подается заявителем посредством интернет-ресурса, определяемого уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества, либо в виде письменного заявления для размещения на интернет-ресурсе.

В петиции указываются:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства, электронный адрес;

наименование государственного органа, местного представительного и (или) исполнительного органа, которому подается петиция;

копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя заявителя (если петиция подается его представителем);

содержание петиции, а также доводы и предложения по предмету петиции.

При необходимости заявителем или его представителем прилагаются к петиции подтверждающие документы или иные материалы.

При этом предметом петиции не могут быть вопросы:

которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина;

которые посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и нравственность населения;

изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики, положения о том, что президент рспублики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза;

административно-территориального устройства и государственной границы РК;

досудебного расследования и осуществления правосудия;

высшего надзора за соблюдением законности органов прокуратуры;

внешней разведки, контрразведывательной, оперативно-розыскной, правоохранительной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства РК и законодательства республики об административных правонарушениях;

обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка;

амнистии и помилования лиц;

назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента, палат Парламента и правительства РК;

выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;

регулируемые законодательством РК о выборах и республиканском референдуме;

государственных символов РК;

статуса государственного языка;

изменения компетенции, полномочий, функций и задач государственных органов;

об отмене и изменении решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Для размещения петиции на интернет-ресурсе в свободном доступе петиция должна соответствовать следующим условиям:

присоединение к петиции не менее 50 граждан РК в течение десяти рабочих дней в электронной форме и в течение20 рабочих дней в письменном виде;

соответствие петиции требованиям, установленным выше;

отсутствие петиции о том же предмете на интернет-ресурсе на момент подачи петиции.

Уполномоченный орган в сфере взаимодействия государства и гражданского общества в течение 20 рабочих дней с даты присоединения к петиции не менее 50 человек осуществляет проверку петиции на соответствие условиям.

В случае несоответствия петиции условиям, указанным выше, уполномоченный орган отклоняет петицию с обоснованием причин, о чем уведомляет заявителя или его представителя в электронной форме или в письменном виде.



В случае соответствия петиции условиям уполномоченный орган размещает петицию на интернет-ресурсе в свободном доступе для начала присоединения к ней граждан РК, о чем уведомляется заявитель или его представитель в электронной форме или в письменном виде.

После чего о начале присоединения к петиции информируются средства массовой информации.

Присоединение к петиции

Присоединение к петиции возможно в течение последующих шести месяцев с момента ее размещения на интернет-ресурсе в свободном доступе.



Казахстанцы имеют право выразить отношение к петиции путем присоединения к ней или размещения комментария.

По итогам присоединения поддержанной считается петиция, которая получила не менее:

50 тысяч голосов в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК;

в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК; 2% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы; 1% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы; 5 тысяч голосов при численности населения свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов;

при численности населения свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции городских, районных местных представительных органов; 2500 голосов при численности населения свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 5% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам, относящимся к компетенции местных исполнительных органов районов (городов областного значения), аппаратов акимов районов в городах республиканского значения (столицы), районов в городах областного значения, аппаратов акимов в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

Петиция, не достигшая порогового значения возвращается заявителю по истечении шести месяцев с момента размещения на интернет-ресурсе.

Такая петиция направляется уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный или исполнительный орган и рассматривается как сообщение, отклик или предложение.

Регистрация и учет петиций



При достижении порогового значения петиция направляется уполномоченным органом в государственный орган, местный представительный и исполнительный органы, в полномочия которых входит рассмотрение петиции, о чем уведомляется заявитель в электронной форме, и информация об этом размещается на интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней.

Отказ в приеме петиции запрещается. Регистрация, учет петиций осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

Срок рассмотрения петиции составляет:



не более 40 рабочих дней со дня регистрации петиции центральным государственным органом;

не более 20 рабочих дней со дня регистрации петиции местным исполнительным органом.

При рассмотрении петиции центральный государственный орган обязан:

осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;

проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением через интернет-ресурсы, а также в электронной или бумажной форме за три рабочих дня до начала проведения заявителя либо его представителя и заинтересованных лицо дате и месте проведения;

создавать отдельную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов парламента или маслихата, заявителя или его представителя, а также общественных объединений;

анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию по предмету петиции;

изучать международный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ (в случае, если предмет петиции требует внесения изменений в законодательство РК).

При рассмотрении петиции местный представительный и исполнительный органы обязаны:

осуществлять выезд на место, за исключением случаев, не требующих проверки фактов, изложенных в петиции;

проводить публичные обсуждения проекта решения с приглашением и обязательным уведомлением через интернет-ресурс, а также в электронной или бумажной форме за три рабочих дня до начала проведения заявителя либо его представителя и заинтересованных лиц о дате и месте проведения;

создавать временную комиссию или рабочую группу с включением в состав представителей заинтересованных государственных органов, депутатов парламента или маслихата, заявителя или его представителя, а также общественных объединений.

Решения по итогам рассмотрения петиции

По результатам рассмотрения петиции первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа принимается одно из следующих решений:



о полном или частичном удовлетворении петиции; об отказе в удовлетворении петиции.

Решение, принятое по результатам рассмотрения петиции, должно быть по содержанию обоснованным и мотивированным на государственном языке или языке петиции со ссылкой на законодательство РК, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя или его представителя и граждан РК, присоединившихся к петиции, с разъяснением их права на обжалование принятого решения.



Принятое решение по результатам рассмотрения петиции размещается на интернет-ресурсе в срок не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения решения.

При этом по результатам рассмотрения петиции первый руководитель центрального государственного или местного исполнительного органа, председатель местного представительного органа обязаны выступить с официальным сообщением.

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