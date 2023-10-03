Что такое общественный контроль и кто его сможет осуществлять
Целью общественного контроля является обеспечение участия казахстанцев в управлении делами государства.
Задачами общественного контроля являются:
- вовлечение граждан РК в процесс общественного контроля;
- обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов РК;
- обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;
- обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;
- повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля;
- повышение уровня доверия граждан республики к деятельности объектов общественного контроля;
- формирование в обществе нетерпимости к противоправному поведению.
Общественный контроль может осуществляться индивидуально либо группами не более 5 человек.
Субъекты общественного контроля имеют право:
- посещать территории и помещения объекта по письменному согласованию с объектом;
- запрашивать информацию у объектов общественного контроля;
- использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства.
- обжаловать действия (бездействие) объектов общественного контроля.
При этом субъектами общественного контроля не могут быть:
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость в порядке;
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, не достигшие 18-летнего возраста;
- лица, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;
- лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений;
- некоммерческие организации с иностранным участием, а также некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена либо запрещена в соответствии с законами республики.
Общественный контроль осуществляется в формах общественного обсуждения, общественной экспертизы и общественного мониторинга, а также в формах, установленных законами РК.
По результатам общественного контроля разрабатывается итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих выявленным нарушениям.
Объекты общественного контроля не позднее 10 рабочих дней после получения итогового документа направляют субъекту ОК мотивированный ответ отдельно по каждой рекомендации.
В случае отказа в рассмотрении итогового документа объектом общественного контроля субъект общественного контроля имеет право направить жалобу в соответствующие государственные органы.
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Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 октября 2023 года подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками. Закон позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.