Накануне, 2 октября 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками. Что такое общественный контроль и кто его сможет осуществлять, расскажет Zakon.kz.

Целью общественного контроля является обеспечение участия казахстанцев в управлении делами государства.

Задачами общественного контроля являются:

вовлечение граждан РК в процесс общественного контроля;

обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов РК;

обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;

обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;

повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля;

повышение уровня доверия граждан республики к деятельности объектов общественного контроля;

формирование в обществе нетерпимости к противоправному поведению.

Общественный контроль может осуществляться индивидуально либо группами не более 5 человек.

Субъекты общественного контроля имеют право:

посещать территории и помещения объекта по письменному согласованию с объектом;

запрашивать информацию у объектов общественного контроля;

использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства.

обжаловать действия (бездействие) объектов общественного контроля.

При этом субъектами общественного контроля не могут быть:

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость в порядке;

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лица, не достигшие 18-летнего возраста;

лица, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений;

некоммерческие организации с иностранным участием, а также некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена либо запрещена в соответствии с законами республики.

Общественный контроль осуществляется в формах общественного обсуждения, общественной экспертизы и общественного мониторинга, а также в формах, установленных законами РК.

По результатам общественного контроля разрабатывается итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих выявленным нарушениям.

Объекты общественного контроля не позднее 10 рабочих дней после получения итогового документа направляют субъекту ОК мотивированный ответ отдельно по каждой рекомендации.

В случае отказа в рассмотрении итогового документа объектом общественного контроля субъект общественного контроля имеет право направить жалобу в соответствующие государственные органы.

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Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 октября 2023 года подписал закон об общественном контроле с сопутствующими поправками. Закон позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.