Казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде

Приказом и. о. министра здравоохранения от 30 октября 2024 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению", сообщает Zakon.kz.

Так, в обновленной версии говорится, что прививки проводятся после получения информированного электронного согласия. При технических сбоях прилагается сканированный вариант на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя.

Информированное согласие на проведение профилактических прививок оформляется в электронном виде. При отказе прививаемого лица или его законного представителя от получения профилактических прививок оформляется отказ от профилактических прививок в электронном виде.

Информированное электронное согласие или отказ вносятся в медицинские информационные системы.

Также уточняется, что медицинский работник, получивший вызов к привитому лицу, немедленно обслуживает данный вызов, оказывает неотложную медицинскую помощь и при показаниях госпитализирует его.

Предусматривается, что при подозрении на НППИ (осложнение после прививки) медицинский работник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При технических сбоях прилагается сканированный вариант, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через медицинские информационные системы в режиме онлайн (портал), либо посредством электронной почты.

Приказ вводится в действие c 1 января 2025 года.