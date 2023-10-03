У казахстанских работников появятся иностранные наставники

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.



Согласно правилам, наставник – это квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой.

Наставник закрепляется на срок от 6 до 12 месяцев для повышения квалификации казахстанских работников. За работником закрепляется один наставник.

Закрепление наставника и его замена оформляется актом работодателя не позднее пяти рабочих дней со дня преступления его к работе.



Предусматривается, что работодатель во время проведения иностранным работником наставничества, предусматривает в плане наставничества меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в РК, а также способствует распространению полученного опыта.

Наставник:

разрабатывает проект плана

осуществляет контроль за выполнением плана работником;

оказывает работнику помощь в развитии профессиональных навыков и профессионального мастерства;

проводит профессиональные беседы с работником или индивидуальный коучинг.

Работник в период наставничества:

качественно и своевременно выполняет план;

постоянно работает над собственным профессиональным и личностным развитием, принимает передаваемый опыт наставника;

участвует в методических семинарах, мастер-классах и тренингах.

За три рабочих дня до завершения наставничества работник готовит и предоставляет наставнику отчет о реализации плана (в произвольной форме), других исполненных поручениях, приобретенных знаниях и навыках в период наставничества, замечания и предложения по организации наставничества.

В свою очередь наставник в течение одного рабочего дня после завершения наставничества готовит характеристику на работника, в которой отражаются результаты выполнения плана, иных поручений, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации.

Характеристика и отчет о реализации плана направляются наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 октября.