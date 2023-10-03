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У казахстанских работников появятся иностранные наставники

У казахстанских работников появятся иностранные наставники Фото: primerminister.kz
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила организации наставничества казахстанских работников и требований к работодателям, привлекающим иностранную рабочую силу, сообщает Zakon.kz.

Наставничество осуществляется при привлечении работодателем иностранного работника.

Согласно правилам, наставник – это квалифицированный иностранный работник предприятия (организации), владеющий технологиями производства или сферой услуг, осуществляющий руководство производственным обучением и профессиональной практикой. 

Наставник закрепляется на срок от 6 до 12 месяцев для повышения квалификации казахстанских работников. За работником закрепляется один наставник.

Закрепление наставника и его замена оформляется актом работодателя не позднее пяти рабочих дней со дня преступления его к работе.

Предусматривается, что работодатель во время проведения иностранным работником наставничества, предусматривает в плане наставничества меры, обеспечивающие передачу опыта, компетенций иностранного работника, которые послужили основанием для его привлечения в РК, а также способствует распространению полученного опыта.

Наставник:

  • разрабатывает проект плана
  • осуществляет контроль за выполнением плана работником;
  • оказывает работнику помощь в развитии профессиональных навыков и профессионального мастерства;
  • проводит профессиональные беседы с работником или индивидуальный коучинг.

Работник в период наставничества:

  • качественно и своевременно выполняет план;
  • постоянно работает над собственным профессиональным и личностным развитием, принимает передаваемый опыт наставника;
  • участвует в методических семинарах, мастер-классах и тренингах.

За три рабочих дня до завершения наставничества работник готовит и предоставляет наставнику отчет о реализации плана (в произвольной форме), других исполненных поручениях, приобретенных знаниях и навыках в период наставничества, замечания и предложения по организации наставничества.

В свою очередь наставник в течение одного рабочего дня после завершения наставничества готовит характеристику на работника, в которой отражаются результаты выполнения плана, иных поручений, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации.

Характеристика и отчет о реализации плана направляются наставником в кадровую службу предприятия, которым организовано наставничество, в течение двух рабочих дней со дня завершения наставничества.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 октября.

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