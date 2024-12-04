Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мажилис одобрил поправки по вопросам дипломатической службы

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 12:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы", сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению, законопроект разработан в целях реализации указа президента от 13 апреля 2022 года № 872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" и плана действий по его реализации.

Основными положениями законопроекта являются исключение излишне детализированных норм, устранение правовых пробелов. Депутаты предложили наделить правительство компетенцией по утверждению порядка отчуждения государственного имущества, закрепленного за органами дипломатической службы, находящегося за пределами Казахстана.

Наряду с этим к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять лиц, ранее занимавших должности в международных организациях. Депутатами выработаны нормы, нацеленные на защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях.

Таким образом, персонал дипломатической службы по окончании работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИД без проведения конкурсного отбора в течение трех месяцев со дня освобождения от должности. При этом данная норма не будет распространяться на лиц, занимавших непосредственно до назначения на работу в международную организацию политическую государственную должность.

В целях применения единого подхода к назначению руководителей загранучреждений предлагается наделить министра иностранных дел полномочиями по продлению срока непрерывной работы генеральных консулов.

Депутатами также предложено изменить выплаты дипломатическим служащим за знание иностранных языков. Согласно действующему законодательству, знание иностранных языков обязательно при поступлении на дипломатическую службу, поэтому выплаты будут осуществляться только за знание редких языков. Это изменение направлено на экономию средств республиканского бюджета.

О жизни казахстанских дипломатов за рубежом можно почитать здесь. 

Читайте также

Верховный Суд РК, суд, судебная система
Новые разъяснения Верховного суда Казахстана по уголовному и административному праву
Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа
Победителям международных олимпиад и конкурсов хотят дать возможность учиться по программе "Болашак"
Овощи, фрукты, продукты, базар, рынок
Какие требования установили к производству и маркировке органической продукции
Бауыржан Муканов
Законодательство Мажилис Парламента РК МИД РК 2024 год Законопроекты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: