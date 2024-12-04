Мажилис одобрил поправки по вопросам дипломатической службы

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 декабря 2024 года одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы", сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению, законопроект разработан в целях реализации указа президента от 13 апреля 2022 года № 872 "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" и плана действий по его реализации.

Основными положениями законопроекта являются исключение излишне детализированных норм, устранение правовых пробелов. Депутаты предложили наделить правительство компетенцией по утверждению порядка отчуждения государственного имущества, закрепленного за органами дипломатической службы, находящегося за пределами Казахстана.

Наряду с этим к ветеранам дипломатической службы предлагается приравнять лиц, ранее занимавших должности в международных организациях. Депутатами выработаны нормы, нацеленные на защиту трудовых и социальных прав персонала дипломатической службы, работающих и завершивших трудовую деятельность в международных организациях.

Таким образом, персонал дипломатической службы по окончании работы в международной организации, находившийся на дипломатической службе непосредственно до назначения на работу, назначается на должность не ниже той, которую он занимал в МИД без проведения конкурсного отбора в течение трех месяцев со дня освобождения от должности. При этом данная норма не будет распространяться на лиц, занимавших непосредственно до назначения на работу в международную организацию политическую государственную должность.

В целях применения единого подхода к назначению руководителей загранучреждений предлагается наделить министра иностранных дел полномочиями по продлению срока непрерывной работы генеральных консулов.

Депутатами также предложено изменить выплаты дипломатическим служащим за знание иностранных языков. Согласно действующему законодательству, знание иностранных языков обязательно при поступлении на дипломатическую службу, поэтому выплаты будут осуществляться только за знание редких языков. Это изменение направлено на экономию средств республиканского бюджета.

О жизни казахстанских дипломатов за рубежом можно почитать здесь.

