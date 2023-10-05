Будут ли проверять отчимов в казахстанских семьях на предмет возможного насилия над ребенком

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября 2023 года прокомментировал резонансное сообщение о том, что в МВД намерены проверять все семьи, где дети проживают с отчимом, на предмет возможного насилия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько оправданы планы о возможности проверки отчимов на предмет насилия.

"Тот факт, что ребенка воспитывает отчим, это никоим образом не является нарушением и не может быть поводом для проверки", – заявил в ответ Игорь Лепеха.

По его словам, поводом для проверки может быть только нарушение каких-то прав и интересов несовершеннолетнего либо нарушение уголовного или административного законодательства.

"Просто потому, что ребенка воспитывает отчим, мы проверять не будем, и я считаю, что это абсолютно неправильно", – резюмировал он.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев 3 октября на брифинге в правительстве сообщил, что перед МВД поставлена задача повысить ответственность за преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних.

"На сегодня подготовлен ряд поправок в законы. Сейчас они рассматриваются. Есть в стране и разведенные семьи. Когда женщина разводится, например, и выходит замуж во второй раз, с ней в семье может остаться несовершеннолетняя девочка. В такой ситуации имеют место случаи, когда отчим, проживающий с ними, иногда применяет насилие к ним. Мы знаем это. Данные есть, хотя и не так много. На сегодня МВД разработало специальный алгоритм для участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних. Как рассматривать жалобу, когда обращаются несовершеннолетние девочки или их матери, с кем разговаривать в первую очередь, когда к семье приезжает полиция, на какие вопросы следует обращать внимание, какие вопросы задавать. Мы разработали и подготовили алгоритм анализа настроения подростка независимо от того, есть ли у него телесная травма или нет. Алгоритм мы уже раздали нашим сотрудникам", – сообщил он.

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