Будут ли проверять отчимов в казахстанских семьях на предмет возможного насилия над ребенком
Журналисты поинтересовались, насколько оправданы планы о возможности проверки отчимов на предмет насилия.
"Тот факт, что ребенка воспитывает отчим, это никоим образом не является нарушением и не может быть поводом для проверки", – заявил в ответ Игорь Лепеха.
По его словам, поводом для проверки может быть только нарушение каких-то прав и интересов несовершеннолетнего либо нарушение уголовного или административного законодательства.
"Просто потому, что ребенка воспитывает отчим, мы проверять не будем, и я считаю, что это абсолютно неправильно", – резюмировал он.
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев 3 октября на брифинге в правительстве сообщил, что перед МВД поставлена задача повысить ответственность за преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних.
"На сегодня подготовлен ряд поправок в законы. Сейчас они рассматриваются. Есть в стране и разведенные семьи. Когда женщина разводится, например, и выходит замуж во второй раз, с ней в семье может остаться несовершеннолетняя девочка. В такой ситуации имеют место случаи, когда отчим, проживающий с ними, иногда применяет насилие к ним. Мы знаем это. Данные есть, хотя и не так много. На сегодня МВД разработало специальный алгоритм для участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних. Как рассматривать жалобу, когда обращаются несовершеннолетние девочки или их матери, с кем разговаривать в первую очередь, когда к семье приезжает полиция, на какие вопросы следует обращать внимание, какие вопросы задавать. Мы разработали и подготовили алгоритм анализа настроения подростка независимо от того, есть ли у него телесная травма или нет. Алгоритм мы уже раздали нашим сотрудникам", – сообщил он.
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Отметим, что сейчас Мажилис рассматривает пакет поправок, направленных на решение проблемы насилия в отношении детей в Казахстане.
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