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Законодательство РК

Сколько человек имели двойное гражданство, рассказали в МВД Казахстана

Сколько человек с двойным гражданством выявили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября 2023 года рассказал, сколько фактов двойного гражданства выявили в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр напомнил, что Конституцией РК запрещено иметь двойное гражданство.

"Мы постоянно эту работу проводим со всеми странами. Да, действительно, в прошлом году было выявлено более 800 таких фактов, в этом году – более 500. Среди них граждан Китая нет. В основном, это граждане СНГ – России, Узбекистана, Кыргызстана. Среди них нет высокопоставленных чиновников", – сообщил Игорь Лепеха.

Он отметил, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и КНР об обмене информацией в отношении граждан государств сторон.

Целью закона является взаимодействие по обмену информацией в сфере миграции в отношении граждан Казахстана и Китая.

"После вступления в силу этого соглашения не будет никаких разрешений. Мы будем отправлять информацию и получать данные. И китайская сторона также будет давать данные о тех, кто получил их гражданство. У нас пять двусторонних подобных договоров и есть с Россией и Арменией трехсторонний договор. Мы с ними уже работаем. С Францией мы прорабатываем этот вопрос, но пока соглашения нет", – резюмировал Игорь Лепеха.

Ранее депутаты Сената ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан. Документ направлен на подпись главе государства.

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