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Почему не работает безвиз с Китаем, объяснили в МВД Казахстана

Почему не работает безвиз с Китаем, объяснили в МВД Казахстана Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября 2023 года озвучил условия начала безвизового режима с Китаем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда заработает безвизовый режим с Китаем.

Игорь Лепеха в ответ заявил, что китайская сторона поставила как одно из условий начало работы соглашения о безвизовом режиме – подписание и ратификацию соглашения об обмене информацией в отношении граждан.

"Китайская сторона понимает, что если сейчас начнет работать безвиз, то увеличится поток граждан с одной и с другой стороны. И для того, чтобы в первую очередь контролировать миграцию незаконную, и требуется ратификация данного соглашения", – пояснил вице-министр.

Документы, по его словам, вступят в силу после ратификации обеими странами. В этом случае граждане Китая могут находиться в Казахстане 30 дней единовременно, либо 90 дней в течение полугода.

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4 августа 2023 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило соглашение с Китаем о безвизовом режиме. Подробнее можете узнать тут.

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