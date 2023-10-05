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Законодательство РК

Профстандарты включат в перечень НПА, которые не подлежат регистрации в минюсте

Профессиональные стандарты включат в перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило проект поправок в Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В Перечень НПА, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции планируют добавить нормативные правовые акты по утверждению профессиональных стандартов и единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Разработчики поясняют, что профессиональные стандарты разрабатывают отраслевые государственные органы на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом.

При разработке профессиональных стандартов отраслевые государственные органы проходят все необходимые процедуры проверки, а также согласование с уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций (в Министерстве труда).

Еще одной причиной исключения предлагаемого НПА из числа подлежащих государственной регистрации в министерстве юстиции является специфика самого акта, поскольку органы юстиции проводят юридическую экспертизу лишь в части его оформления и наличия компетенции, без возможности вносить замечания по содержательной части.

Отсутствие государственной регистрации в министерстве юстиции таких актов не повлечет каких-либо правовых последствий.

В соответствии с требованием законодательства все акты госорганов, как подлежащие, так и не подлежащие госрегистрации в органах юстиции опубликовываются в Эталонном контрольном банке НПА РК для всеобщего сведения и на интернет-ресурсе госоргана, с соблюдением всех необходимых процедур по его изданию, согласованию с заинтересованными государственными органами и организациями.

Кроме того, исключение обязанности проходить государственную регистрацию позволит обеспечить оперативное принятие указанных нормативных правовых актов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 октября 2023 года.

Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство МЮ РК Казахстан
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