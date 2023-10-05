Профстандарты включат в перечень НПА, которые не подлежат регистрации в минюсте

Министерство юстиции подготовило проект поправок в Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В Перечень НПА, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции планируют добавить нормативные правовые акты по утверждению профессиональных стандартов и единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Разработчики поясняют, что профессиональные стандарты разрабатывают отраслевые государственные органы на основе Национального классификатора занятий РК, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом.

При разработке профессиональных стандартов отраслевые государственные органы проходят все необходимые процедуры проверки, а также согласование с уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций (в Министерстве труда).

Еще одной причиной исключения предлагаемого НПА из числа подлежащих государственной регистрации в министерстве юстиции является специфика самого акта, поскольку органы юстиции проводят юридическую экспертизу лишь в части его оформления и наличия компетенции, без возможности вносить замечания по содержательной части.

Отсутствие государственной регистрации в министерстве юстиции таких актов не повлечет каких-либо правовых последствий.

В соответствии с требованием законодательства все акты госорганов, как подлежащие, так и не подлежащие госрегистрации в органах юстиции опубликовываются в Эталонном контрольном банке НПА РК для всеобщего сведения и на интернет-ресурсе госоргана, с соблюдением всех необходимых процедур по его изданию, согласованию с заинтересованными государственными органами и организациями.

Кроме того, исключение обязанности проходить государственную регистрацию позволит обеспечить оперативное принятие указанных нормативных правовых актов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 октября 2023 года.