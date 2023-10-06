Водителей автобусов и такси будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение

Приказом министра транспорта от 27 сентября 2023 года внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, предусматривающим использование автоматизированной системы. Это медицинский комплекс, включающий в себя тонометр, пульсометр, алкотестер и позволяющий автоматизировать процесс измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений (пульса), температуры, а также проверку на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Комплекс предоставляется организацией, осуществляющей деятельность по проведению предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей.

Кроме того, предусматривается:

очный формат предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования – проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей медицинским работником или медицинской организацией;



онлайн формат предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования – проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей посредством автоматизированных систем без прямого участия медицинских работников.

Также говорится, что перевозчик должен обеспечить прохождение водителями предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования в очном формате, либо в онлайн формате посредством автоматизированных систем.



Водитель такси также должен пройти предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование не ранее, чем за 30 минут до выхода в рейс (в смену) и не позднее 30 минут после завершения рейса или до начала работы и после работы:

в очном формате по предъявлению им путевого листа или бортового журнала, а также документа, удостоверяющего личность, в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов;

в онлайн формате при наличии путевого листа в элекронном виде, посредством автоматизированных систем, после прохождения биометрической или других способов идентификации.

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей в очном формате включает:



опрос, осмотр и оценку внешнего вида, походки, позы обследуемого, адекватности поведения и эмоциональных реакций, связанности и четкости речи, мимики, сознания, кожных покровов и видимых слизистых, окраски склер, величины зрачков, особенностей дыхания;

выявление и рассмотрение предъявляемых жалоб, продолжительности межрейсового (межсменного) отдыха и сна;

измерение и оценку артериального давления, частоты и качественных характеристик пульса, измерение температуры тела, осмотр зева, пальпацию лимфатических узлов, живота, определение устойчивости в позе Ромберга, точностей выполнения пальце-носовой и других координационных проб, при наличии жалоб или показаний. При наличии артериальной гипертонии в анамнезе заболевания водителя в индивидуальной карте предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования отмечаются допустимые параметры основных функциональных показателей водителя.

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей в онлайн формате посредством автоматизированных систем осуществляется в следующем порядке:

биометрическая или другая идентификация водителя;

онлайн опрос на наличие жалоб;

тест на изменение реакции зрачка на световой раздражитель;

тест на алкогольное опьянение;

измерение температуры тела;

измерение артериального давления и пульса.

Автоматизированная система осуществляет фото и видеофиксацию процесса медицинского освидетельствования, в целях исключения фальсификации результатов.

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний и нарушений функционального состояния организма осмотренный допускается к управлению транспортными средствами.

При очном формате медицинский работник ставит штамп в соответствующих графах бортового журнала – при осуществлении водителями нерегулярных перевозок пассажиров и багажа, и путевого листа – при осуществлении регулярных перевозок, а также перевозок такси. В штампе проставляются дата, время прохождения осмотра и подпись медицинского работника.

При онлайн формате автоматизированная система фиксирует результаты прохождения водителем медицинского освидетельствования и согласно ним принимает решение о допуске водителя к управлению транспортным средством. Результаты медицинского освидетельствования, в том числе фото или видеофиксация сохраняются в реестре автоматизированной системы и не подлежат корректировке.

Информация о допуске водителя к управлению транспортным средством по итогам онлайн-осмотра передается автоматизированной системой в соответствующий электронный путевой лист.

При очном формате медицинский работник выдает заключение о пригодности водителя к управлению транспортными средствами на момент проведения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования.



При онлайн формате заключение о пригодности водителя к управлению транспортными средствами на момент проведения предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования формируется в электронной форме посредством автоматизированных систем в течение одной минуты и выдается водителю по запросу.

При организации перевозок пассажиров и багажа перевозчик такси обеспечивает:



использование для перевозок пассажиров и багажа такси, имеющие единую цветовую гамму и отличительные обозначения;

прохождение предрейсового технического осмотра автотранспортных средств, а также предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей такси лицом, имеющим диплом о высшем или среднем медицинским образовании, с которым заключен договор на осуществление медицинских осмотров, либо посредством автоматизированных систем;

своевременную замену такси в случае его неисправности;

информирование пассажира о стоимости услуги такси;

при наличии десяти и более такси, наличие на каждые десять такси не менее одного такси, приспособленного для перевозки людей с инвалидностью, использующих специальные средства передвижения;

соблюдение режима труда и отдыха водителей такси;

оформление путевой документации.

Приказ вводится в действие с 16 октября 2023 года.