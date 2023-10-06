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Законодательство РК

Правительство Казахстана утвердило план социально-экономического развития Алматы

Правительство Казахстана утвердило план социально-экономического развития Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство Казахстана постановлением от 13 сентября 2023 года утвердило План мероприятий по реализации поручений президента РК по социально-экономическому развитию города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает:

  • Интеграцию сейсмологического оборудования и программного обеспечения с системами раннего оповещения Кыргызстана и Китая.
  • Улучшение материально-технической базы противопожарной службы с повышением уровня оснащенности до 80% для ликвидации пожаров в многоэтажных зданиях.
  • Реконструкцию и строительство новых стабилизирующих русел на селеопасных участках в руслах рек Большая Алматинка, Каскелен, Талгар, Есик.
  • Строительство ряда водозаборных сооружений.
  • Установку 500 электрозарядных станций.
  • Модернизацию Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ.
  • Совершенствование законодательной базы в целях улучшения качества воздуха.
  • Проектирование и строительство первой линии LRT, организация наземного метро, общежитий для студентов и других объектов, модернизация рынков, утверждение дизайн-кода города, обеспечение освещения.

Кроме того, планируется внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта, разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города на перспективу до 2040 года.

Также предусмотрена газификация 25 населенных пунктов Алматинской области, прилегающих к городу Алматы.

В сфере здравоохранения планируется:

  • строительство многопрофильной больницы на 250 коек c онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений в смену в Алатауском районе;
  • строительство нового корпуса Центральной городской клинической больницы;
  • строительство международной больницы на 200 коек в Медеуском районе в рамках государственно-частного партнерства (совместно со стратегическим медицинским партнером – Университетской больницей Страсбурга);
  • модернизация двух поликлиник, проектирование и строительство 11 поликлиник в соответствии с единым стандартом первичной медико-санитарной помощи. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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