Правительство утвердило План срочных мер социально-экономического развития четырех областей

Постановлением правительства РК от 31 декабря 2024 года утвержден План срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

План направлен на принятие срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025-2027 годы.

План предусматривает 330 мероприятий в следующих сферах:

Развитие промышленного сектора.

Развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры.

Развитие энергетического сектора.

Развитие сектора сельского хозяйства и АПК.

Развитие сектора социальных услуг и безопасности.

К примеру, в Атырауской области планируется:

Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган" мощностью 1 млрд м3/год.

Строительство завода по производству оросительной системы дождевания в пригороде Атырау.

Создание завода нефтегазового машиностроения.

Разработка газовых залежей месторождения "Западная Прорва" (запуск первого пускового комплекса).

Строительство двух овощехранилищ и двух теплиц.

Открытие птицефабрики бройлерного направления и т.д.

Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

Модернизация сел с потенциалом развития.

Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах области.

В Атырауской области планируется:

Строительство 2 поликлиник (микрорайоны Оркен и Нурсая) в городе Атырау

Строительство радиологического корпуса и главного здания онкологического диспансера

Строительство 7 врачебных амбулаторий по Атырауской области (Курмангазинский район — 4, Жылыойский).

Строительство 3 школ за счет бюджетных средств (Жылыойский район (город Кульсары) — 1, Курмангазинский район (села Курмангазы, Акколь) — 2).

Строительство 2-х школ по новой модели ГЧП на 4000 мест.

Строительство реабилитационного центра и т.д.

В целом, на реализацию плана в Атырасукой области планируется потратить 1 583 536,6 млн тенге, в том числе: 159 931,5 млн тенге из республиканского бюджета.

В Актюбинской области планируется:

Открытие фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд.

Строительство рельсосварочного предприятия.

Строительство битумного завода терминала по приему, хранению и производству битумных вязей для дорожно-строительной отрасли.

Строительство ветроэлектростанции на 100 и 200 МВт.

Строительство цементного завода.

Создание молочно-товарной фермы в Мартукском районе.

Строительство картофелехранилища в Каргалинском районе.

Строительство нескольких автодорог республиканского и местного значения.

Газификация 18 сельских населенных пунктов.

Строительство сетей водоснрабжения ряда жилых массивов.

Строительство областного центра крови.

Начало строительства многопрофильного стационара с онкологическим центром на 300 коек с поликлиникой на 250 посещений в городе Актобе и т.д.

Всего в Актюбинской области на реализацию плана планируется потратить 475 515,4 млн тенге, в том числе 153 768 млн тенге из республиканского бюджета и 7 378,1 млн тенге – из местного.

В Западно-Казахстанской области планируется:

Разведка и добыча углеводородного сырья на Рожковском ОПЭ (2 этап – введение в эксплуатацию трех новых скважин).

Строительство завода по производству IBC – контейнеров (Еврокуб) и химической продукции.

Увеличение племенного поголовья КРС с 92,9 до 120,7 тыс. голов, МРС с 57,9 до 81,7 тыс. голов к 2027 году.

Реализация 4 проектов в отрасли сельского хозяйства.

Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в районе, предназначенном для индивидуальной жилищной застройки в селе Бурлин Бурлинского района. Корректировка (исключены сети водоснабжения).

Проработка вопроса строительства грузового терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой.

Капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станциях Уральск и Казахстан.

Реконструкция ряда автомобильных дорог.

Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек, I этап.

Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод.

Реконструкция ТЭЦ города Уральска.

Строительство 14 объектов здравоохранения (в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения").

Строительство областного патологоанатомического бюро в городе Уральске.

Начало строительства областной многопрофильной больницы на 440 коек в городе Уральске.

Строительство 9 объектов образования в рамках Национального проекта "Комфортная школа" и др.

Всего на реализацию плана в Западно-Казахстанской области потратят 520 503,7 млн тенге.

В Мангистауской области планируется:

Модернизация завода по переработке нефти с увеличением мощности до 1,5 млн тонн в год.

Строительство завода по изоляции стальных труб с внутренним и наружным покрытием.

Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря.

Строительство завода по производству сжиженного природного газа.

Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.

Строительство племенного репродуктора II-го поколения.

Создание предприятий по переработке верблюжьего молока (производство сухого молока).

Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района.

Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря.

Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау.

Строительство здания пожарного депо на два выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района.

Реконструкций теплосетей и водовода и др.

Всего на реализацию плана в Мангистауской области планируют потратить 1 149 153,8 млн тенге.

Центральным исполнительным государственным органам, акиматам указанных областей, а также иным организациям, ответственным за исполнение плана, необходимо:

обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных планом;

по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики РК.

Министерству национальной экономики РК по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации плана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.