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Право

Правительство утвердило План срочных мер социально-экономического развития четырех областей

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:08 Фото: freepik
Постановлением правительства РК от 31 декабря 2024 года утвержден План срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

План направлен на принятие срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025-2027 годы.

План предусматривает 330 мероприятий в следующих сферах:

  • Развитие промышленного сектора.
  • Развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры.
  • Развитие энергетического сектора.
  • Развитие сектора сельского хозяйства и АПК.
  • Развитие сектора социальных услуг и безопасности.

К примеру, в Атырауской области планируется:

  • Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган" мощностью 1 млрд м3/год.
  • Строительство завода по производству оросительной системы дождевания в пригороде Атырау.
  • Создание завода нефтегазового машиностроения.
  • Разработка газовых залежей месторождения "Западная Прорва" (запуск первого пускового комплекса).
  • Строительство двух овощехранилищ и двух теплиц.
  • Открытие птицефабрики бройлерного направления и т.д.
  • Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
  • Модернизация сел с потенциалом развития.
  • Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах области.

В Атырауской области планируется:

  • Строительство 2 поликлиник (микрорайоны Оркен и Нурсая) в городе Атырау
  • Строительство радиологического корпуса и главного здания онкологического диспансера
  • Строительство 7 врачебных амбулаторий по Атырауской области (Курмангазинский район — 4, Жылыойский).
  • Строительство 3 школ за счет бюджетных средств (Жылыойский район (город Кульсары) — 1, Курмангазинский район (села Курмангазы, Акколь) — 2).
  • Строительство 2-х школ по новой модели ГЧП на 4000 мест.
  • Строительство реабилитационного центра и т.д.

В целом, на реализацию плана в Атырасукой области планируется потратить 1 583 536,6 млн тенге, в том числе: 159 931,5 млн тенге из республиканского бюджета.

В Актюбинской области планируется:

  • Открытие фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд.
  • Строительство рельсосварочного предприятия.
  • Строительство битумного завода терминала по приему, хранению и производству битумных вязей для дорожно-строительной отрасли.
  • Строительство ветроэлектростанции на 100 и 200 МВт.
  • Строительство цементного завода.
  • Создание молочно-товарной фермы в Мартукском районе.
  • Строительство картофелехранилища в Каргалинском районе.
  • Строительство нескольких автодорог республиканского и местного значения.
  • Газификация 18 сельских населенных пунктов.
  • Строительство сетей водоснрабжения ряда жилых массивов.
  • Строительство областного центра крови.
  • Начало строительства многопрофильного стационара с онкологическим центром на 300 коек с поликлиникой на 250 посещений в городе Актобе и т.д.

Всего в Актюбинской области на реализацию плана планируется потратить 475 515,4 млн тенге, в том числе 153 768 млн тенге из республиканского бюджета и 7 378,1 млн тенге – из местного.

В Западно-Казахстанской области планируется:

  • Разведка и добыча углеводородного сырья на Рожковском ОПЭ (2 этап – введение в эксплуатацию трех новых скважин).
  • Строительство завода по производству IBC – контейнеров (Еврокуб) и химической продукции.
  • Увеличение племенного поголовья КРС с 92,9 до 120,7 тыс. голов, МРС с 57,9 до 81,7 тыс. голов к 2027 году.
  • Реализация 4 проектов в отрасли сельского хозяйства.
  • Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
  • Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в районе, предназначенном для индивидуальной жилищной застройки в селе Бурлин Бурлинского района. Корректировка (исключены сети водоснабжения).
  • Проработка вопроса строительства грузового терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой.
  • Капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станциях Уральск и Казахстан.
  • Реконструкция ряда автомобильных дорог.
  • Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек, I этап.
  • Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод.
  • Реконструкция ТЭЦ города Уральска.
  • Строительство 14 объектов здравоохранения (в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения").
  • Строительство областного патологоанатомического бюро в городе Уральске.
  • Начало строительства областной многопрофильной больницы на 440 коек в городе Уральске.
  • Строительство 9 объектов образования в рамках Национального проекта "Комфортная школа" и др.

Всего на реализацию плана в Западно-Казахстанской области потратят 520 503,7 млн тенге.

В Мангистауской области планируется:

  • Модернизация завода по переработке нефти с увеличением мощности до 1,5 млн тонн в год.
  • Строительство завода по изоляции стальных труб с внутренним и наружным покрытием.
  • Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря.
  • Строительство завода по производству сжиженного природного газа.
  • Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.
  • Строительство племенного репродуктора II-го поколения.
  • Создание предприятий по переработке верблюжьего молока (производство сухого молока).
  • Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района.
  • Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря.
  • Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
  • Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау.
  • Строительство здания пожарного депо на два выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района.
  • Реконструкций теплосетей и водовода и др.

Всего на реализацию плана в Мангистауской области планируют потратить 1 149 153,8 млн тенге.

Центральным исполнительным государственным органам, акиматам указанных областей, а также иным организациям, ответственным за исполнение плана, необходимо:

  • обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных планом;
  • по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики РК.

Министерству национальной экономики РК по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации плана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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