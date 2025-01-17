Правительство утвердило План срочных мер социально-экономического развития четырех областей
План направлен на принятие срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025-2027 годы.
План предусматривает 330 мероприятий в следующих сферах:
- Развитие промышленного сектора.
- Развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры.
- Развитие энергетического сектора.
- Развитие сектора сельского хозяйства и АПК.
- Развитие сектора социальных услуг и безопасности.
К примеру, в Атырауской области планируется:
- Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган" мощностью 1 млрд м3/год.
- Строительство завода по производству оросительной системы дождевания в пригороде Атырау.
- Создание завода нефтегазового машиностроения.
- Разработка газовых залежей месторождения "Западная Прорва" (запуск первого пускового комплекса).
- Строительство двух овощехранилищ и двух теплиц.
- Открытие птицефабрики бройлерного направления и т.д.
- Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
- Модернизация сел с потенциалом развития.
- Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах области.
В Атырауской области планируется:
- Строительство 2 поликлиник (микрорайоны Оркен и Нурсая) в городе Атырау
- Строительство радиологического корпуса и главного здания онкологического диспансера
- Строительство 7 врачебных амбулаторий по Атырауской области (Курмангазинский район — 4, Жылыойский).
- Строительство 3 школ за счет бюджетных средств (Жылыойский район (город Кульсары) — 1, Курмангазинский район (села Курмангазы, Акколь) — 2).
- Строительство 2-х школ по новой модели ГЧП на 4000 мест.
- Строительство реабилитационного центра и т.д.
В целом, на реализацию плана в Атырасукой области планируется потратить 1 583 536,6 млн тенге, в том числе: 159 931,5 млн тенге из республиканского бюджета.
В Актюбинской области планируется:
- Открытие фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд.
- Строительство рельсосварочного предприятия.
- Строительство битумного завода терминала по приему, хранению и производству битумных вязей для дорожно-строительной отрасли.
- Строительство ветроэлектростанции на 100 и 200 МВт.
- Строительство цементного завода.
- Создание молочно-товарной фермы в Мартукском районе.
- Строительство картофелехранилища в Каргалинском районе.
- Строительство нескольких автодорог республиканского и местного значения.
- Газификация 18 сельских населенных пунктов.
- Строительство сетей водоснрабжения ряда жилых массивов.
- Строительство областного центра крови.
- Начало строительства многопрофильного стационара с онкологическим центром на 300 коек с поликлиникой на 250 посещений в городе Актобе и т.д.
Всего в Актюбинской области на реализацию плана планируется потратить 475 515,4 млн тенге, в том числе 153 768 млн тенге из республиканского бюджета и 7 378,1 млн тенге – из местного.
В Западно-Казахстанской области планируется:
- Разведка и добыча углеводородного сырья на Рожковском ОПЭ (2 этап – введение в эксплуатацию трех новых скважин).
- Строительство завода по производству IBC – контейнеров (Еврокуб) и химической продукции.
- Увеличение племенного поголовья КРС с 92,9 до 120,7 тыс. голов, МРС с 57,9 до 81,7 тыс. голов к 2027 году.
- Реализация 4 проектов в отрасли сельского хозяйства.
- Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
- Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в районе, предназначенном для индивидуальной жилищной застройки в селе Бурлин Бурлинского района. Корректировка (исключены сети водоснабжения).
- Проработка вопроса строительства грузового терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой.
- Капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станциях Уральск и Казахстан.
- Реконструкция ряда автомобильных дорог.
- Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек, I этап.
- Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод.
- Реконструкция ТЭЦ города Уральска.
- Строительство 14 объектов здравоохранения (в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения").
- Строительство областного патологоанатомического бюро в городе Уральске.
- Начало строительства областной многопрофильной больницы на 440 коек в городе Уральске.
- Строительство 9 объектов образования в рамках Национального проекта "Комфортная школа" и др.
Всего на реализацию плана в Западно-Казахстанской области потратят 520 503,7 млн тенге.
В Мангистауской области планируется:
- Модернизация завода по переработке нефти с увеличением мощности до 1,5 млн тонн в год.
- Строительство завода по изоляции стальных труб с внутренним и наружным покрытием.
- Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря.
- Строительство завода по производству сжиженного природного газа.
- Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.
- Строительство племенного репродуктора II-го поколения.
- Создание предприятий по переработке верблюжьего молока (производство сухого молока).
- Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района.
- Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря.
- Приобретение и строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.
- Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау.
- Строительство здания пожарного депо на два выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района.
- Реконструкций теплосетей и водовода и др.
Всего на реализацию плана в Мангистауской области планируют потратить 1 149 153,8 млн тенге.
Центральным исполнительным государственным органам, акиматам указанных областей, а также иным организациям, ответственным за исполнение плана, необходимо:
- обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных планом;
- по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики РК.
Министерству национальной экономики РК по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат правительства РК сводную информацию о ходе реализации плана.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.