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В Казахстане запустят пилотный проект по адресной рассылке сообщений казахстанцам

В Казахстане запустят пилотный проект по адресной рассылке сообщений казахстанцам Фото: unsplash
Подготовлен проект совместного приказа о запуске пилотного проекта по осуществлению адресной рассылки информационных сообщений гражданам РК посредством сервиса "Единая точка уведомлений", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект для создания сервиса "Единая точка уведомлений", предусматривающий предоставление возможности гражданам Республики Казахстан получения уведомлении посредством объектов информатизации "электронного правительства" и объектов информатизации", - говорится в докумените.

Также разработан алгоритм взаимодействия информационных систем государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта.

Процесс адресной рассылки информационных сообщений ИС "ЕТУ" инициируется Автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства (АИС "ОИП") и ЕНИС.

АИС "ОИП" и ЕНИС формирует запрос на отправку информационного сообщения в сервисы ИС "ЕТУ" со следующими основными параметрами:

  • ИИН в качестве идентификатора получателя;
  • заголовок информационного сообщения;
  • текст информационного сообщения;
  • канал доставки информационного сообщения (мобильное приложение "электронного правительства" – egov mobile, мобильные приложения банков второго уровня, SMS-шлюз 1414).

Полученное информационное сообщение ИС "ЕТУ" направляет согласно параметрам запроса, дистрибьюторам для дальнейшей передачи получателю.

Если в качестве дистрибьютора указан egov mobile или SMS-шлюз 1414, ИС "ЕТУ" направляет запрос на получение номера телефона в БМГ, формирует текст сообщения и отправляет запрос на отправку информационного сообщения в egov mobile или SMS-шлюз 1414.

Дистрибьюторы передают статус доставки информационного сообщения получателю в ИС "ЕТУ" (отправлено, доставлено, прочитано, не доставлено, получать не найден, ошибка обработки).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.

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Лариса Черненко
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