В Казахстане запустят проект по выдаче паспортов и удостоверений через терминалы

Подготовлен совместный приказ о проведении пилотного проекта по оказанию госуслуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК" посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК" посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации во фронт-офисах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в качестве альтернативного варианта действующему порядку в городах республиканского значения и столицы, административных центрах областей, а также в городе Байконыр с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года", — говорится в документах.

АО "Национальные информационные технологии" предписано на период проведения Пилотного проекта с 15 января по 31 января 2025 года обеспечить техническую возможность интеграции с информационными системами государственных органов через шлюз "электронного правительства.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

Как поясняется, проект разработан в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 января.