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Право

В Казахстане запустят проект по выдаче паспортов и удостоверений через терминалы

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
Подготовлен совместный приказ о проведении пилотного проекта по оказанию госуслуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК" посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам РК" посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации во фронт-офисах НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в качестве альтернативного варианта действующему порядку в городах республиканского значения и столицы, административных центрах областей, а также в городе Байконыр с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года", — говорится в документах.

АО "Национальные информационные технологии" предписано на период проведения Пилотного проекта с 15 января по 31 января 2025 года обеспечить техническую возможность интеграции с информационными системами государственных органов через шлюз "электронного правительства.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

Как поясняется, проект разработан в целях постоянного совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам республики.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 января.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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