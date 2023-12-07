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Реестр учета волонтерской деятельности будут вести по новым правилам с 1 января 2024 года

Министерство культуры обновило Правила по ведению Реестра учета волонтерской деятельности Фото: assembly.kz
Министр культуры и информации приказом от 30 ноября 2023 года обновил Правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Реестр учета волонтерской деятельности (Реестр) ведет уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности на казахском и русском языках по утвержденной форме.

Для включения в реестр волонтеры, группы волонтеров, волонтерские организации, координаторы и организаторы волонтерской деятельности (заявитель) подают на электронную почту volunteer@mki.gov.kz на казахском и русском языках заявление на включение в реестр и анкету.

Под ведением реестра понимают:

  • внесение уполномоченным органом сведений о заявителе в реестр;
  • актуализация изменений (дополнений) сведений, которые включаются в реестр;
  • размещение реестра на официальном Интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Руководство уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за ведение реестра. Информацию об ответственном сотруднике (фамилия, имя, отчество (при его наличии), контактные данные) размещают на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

В случае изменения сведений заявитель предоставляет анкету на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней со дня их изменения.

При получении сведений о деятельности заявителя уполномоченный орган рассматривает их на предмет полноты и достоверности в течение 5 рабочих дней. При выявлении несоответствия представленных сведений о своей деятельности заявителем, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления направляет их на доработку. Заявитель в течение 3 рабочих дней дорабатывает и повторно направляет сведения о своей деятельности на указанную электронную почту для включения в Реестр.

Если же заявка не будет доработана в установленный срок, уполномоченный орган отказывает в регистрации.

Включение сведений в Реестр или отказ оформляется уведомлением на электронную почту заявителю.

Прекращение волонтерской деятельности осуществляется по инициативе заявителя на основании уведомления в произвольной форме на электронную почту volunteer@mki.gov.kz в течение 10 рабочих дней c момента принятия решения, о чем делается отметка в Реестре.

Сведения о волонтерской деятельности являются общедоступными.

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Министерство культуры и информации Казахстан
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