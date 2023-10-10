В Казахстане запустят пилотный проект регистрации МСБ с применением биометрии
Также разработан алгоритм реализации пилотного проекта.
При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства через веб-портал "электронного правительства" в обязательном порядке подается заявление в электронной форме на открытие банковского счета и на обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель юрлица осуществляет деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами).
При этом банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе отказать в открытии банковского счета.
Госрегистрация юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учетная регистрация их филиалов (представительств), за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), производятся в течение одного часа с момента подачи электронного заявления.
Бизнес-процессы пилотного проекта состоят из следующих этапов:
- Авторизация на веб-портале "электронного правительства";
- Выбор госуслуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств с учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей";
- Заказ государственной услуги онлайн в подаче заявления;
- Выбор вида регистрации юридического лица "Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности";
- Заполнение заявления в зависимости от выбранного вида. В заявке указать адресные данные, наименование, руководителя и сведения об учредителях.
- Открытие банковского счета. Выбор банка и филиала банка, сведения об исполнительном органе, в случае наличия сведений об иных органах запонить соответствующие графы.
- Выбор страховой компании для страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- Оплата за государственную регистрацию;
- Подписание электронной услуги заявителями и учредителями через Digital ID;
- Уведомление о статусе запроса и сроке оказания услуги;
- Обработка запроса на предмет соответствия установленным требованиям.
- Просмотр результата оказания услуги в истории получения государственных услуг личного кабинета заявителя.
В случае соответствие заявления установленным требованиям в личный кабинет заявителя направляется результат оказания услуги в виде уведомление о государственной регистрации.
При несоответствии установленным требованиям в личный кабинет заявителя направляется ответ об отказе в оказании госуслуги.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 октября.