Как получить лицензию на производство алкогольной продукции

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что прием заявлений и выдача лицензии на производство алкогольной продукции осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства", передает Zakon.kz.

Выдает лицензии на производство алкогольной продукции Комитет государственных доходов.

Когда и в каком размере оплачивать лицензионый сбор

Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются по месту нахождения плательщика до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган или до получения лицензии.

Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на производство алкогольной продукции, кроме пивоваренной продукции – 3000 МРП (порядка 10,3 млн тенге); на производство пивоваренной продукции – 2000 МРП (6,9 млн тенге).

Какие документы нужны для получения лицензии

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на производство алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):

заявление;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;

копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;

копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;

копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции.

В КГД добавили, что производство алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащих производителю на праве собственности.

Кроме того необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭС) на производство алкогольной продукции.



