Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как получить лицензию на производство алкогольной продукции

Как получить лицензию на производство алкогольной продукции Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что прием заявлений и выдача лицензии на производство алкогольной продукции осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства", передает Zakon.kz.

Выдает лицензии на производство алкогольной продукции Комитет государственных доходов. 

Когда и в каком размере оплачивать лицензионый сбор

Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются по месту нахождения плательщика до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган или до получения лицензии.

Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на производство алкогольной продукции, кроме пивоваренной продукции – 3000 МРП (порядка 10,3 млн тенге); на производство пивоваренной продукции – 2000 МРП (6,9 млн тенге).

Какие документы нужны для получения лицензии

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на производство алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):

  • заявление;
  • копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;
  • копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;
  • копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;
  • копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;
  • форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции.

В КГД добавили, что производство алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащих производителю на праве собственности.

Кроме того необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭС) на производство алкогольной продукции.


Читайте также

В Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа
В Казахстане ограничат вывоз сжиженного газа
В Казахстане запустят пилотный проект по регистрации МСБ с биометрией
В Казахстане запустят пилотный проект регистрации МСБ с применением биометрии
В рацион казахстанцев, раюотающих на вредных производствах, внесут полифенолы
В рацион казахстанцев, работающих на вредных производствах, добавят полифенолы
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления