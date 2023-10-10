Как получить лицензию на производство алкогольной продукции
Выдает лицензии на производство алкогольной продукции Комитет государственных доходов.
Когда и в каком размере оплачивать лицензионый сбор
Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются по месту нахождения плательщика до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган или до получения лицензии.
Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на производство алкогольной продукции, кроме пивоваренной продукции – 3000 МРП (порядка 10,3 млн тенге); на производство пивоваренной продукции – 2000 МРП (6,9 млн тенге).
Какие документы нужны для получения лицензии
Перечень документов, необходимых для получения лицензии на производство алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):
- заявление;
- копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;
- копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;
- копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;
- копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;
- форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции.
В КГД добавили, что производство алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащих производителю на праве собственности.
Кроме того необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭС) на производство алкогольной продукции.