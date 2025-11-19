#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Финансы

В Казахстане вводится новый контроль за выпиской ЭСФ

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 10:55 Фото: unsplash
С 1 января 2026 года запускается автоматизированный и сопоставительный контроль электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Автоматизированный контроль выписки ЭСФ производится на основе баланса, рассчитываемого сервисом "е-Тамга". Он позволит выписывать ЭСФ только при наличии подтвержденных расходов в рамках доступного баланса.

Как отметили в КГД, автоматизированный контроль предусматривает возможность выписки ЭСФ только при наличии подтвержденных легальных расходов, то есть в пределах доступного баланса НДС.

Баланс рассчитывается сервисом "е-Тамга" в реальном времени и пополняется путем перевода денег на казначейский счет Комитета государственных доходов, без начисления авансового налога. Поставщики могут дополнительно пополнять баланс за счет покупателя, а неиспользованные средства возвращаются по заявлению.

"Контроль применяется только к рисковым налогоплательщикам, подтвердившим фактический оборот по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг путем отзыва ЭСФ. При этом в отношении налогоплательщиков, самостоятельно отозвавших ЭСФ (например, ошибочно выписанных или по иным причинам) контроль применяться не будет", – пояснили в комитете.

Срок контроля составляет 12 месяцев.

Досрочное снятие возможно по истечении 6 месяцев при соблюдении условий:

  • регулярное ежемесячное пополнение баланса;
  • сумма денег, использованных для выписки ЭСФ, составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы НДС, указанных в выписанных ЭСФ.

В КГД отметили, что внедрение сервиса "е-Тамга" направлено на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования, а также сокращения теневой экономики.

Сопоставительный контроль выписки ЭСФ

Также будет проводиться налоговым органом сопоставительный контроль выписки электронных счетов-фактур в целях установления налогоплательщиков, занимающихся фиктивными поставками товаров, работ, услуг, для дальнейшего приостановления им выписки ЭСФ и только в отношении определенной незначительной категории налогоплательщиков, имеющих признаки выписки фиктивных ЭСФ.

Цель уведомления по сопоставительному контролю – информирование о предполагаемых нарушениях и предоставление возможности их устранить при согласии или пояснить их отсутствие.

Для исполнения уведомления налогоплательщику предоставляется десять рабочих дней.

При согласии нужно отозвать ЭСФ.

При несогласии – пояснение об отсутствии нарушений.

При этом несвоевременное исполнение влечет ограничения, такие как приостановка выписки ЭСФ и операций по банковским счетам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане
15:47, 11 августа 2025
Автоматизированный контроль выписки ЭСФ внедрят в Казахстане
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
09:52, 18 января 2024
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
В информационной системе электронных счетов-фактур произошел технический сбой
16:16, 04 июля 2023
В информационной системе электронных счетов-фактур произошел технический сбой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: