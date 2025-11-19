В Казахстане вводится новый контроль за выпиской ЭСФ

С 1 января 2026 года запускается автоматизированный и сопоставительный контроль электронных счетов-фактур. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Автоматизированный контроль выписки ЭСФ производится на основе баланса, рассчитываемого сервисом "е-Тамга". Он позволит выписывать ЭСФ только при наличии подтвержденных расходов в рамках доступного баланса.

Как отметили в КГД, автоматизированный контроль предусматривает возможность выписки ЭСФ только при наличии подтвержденных легальных расходов, то есть в пределах доступного баланса НДС.

Баланс рассчитывается сервисом "е-Тамга" в реальном времени и пополняется путем перевода денег на казначейский счет Комитета государственных доходов, без начисления авансового налога. Поставщики могут дополнительно пополнять баланс за счет покупателя, а неиспользованные средства возвращаются по заявлению.

"Контроль применяется только к рисковым налогоплательщикам, подтвердившим фактический оборот по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг путем отзыва ЭСФ. При этом в отношении налогоплательщиков, самостоятельно отозвавших ЭСФ (например, ошибочно выписанных или по иным причинам) контроль применяться не будет", – пояснили в комитете.

Срок контроля составляет 12 месяцев.

Досрочное снятие возможно по истечении 6 месяцев при соблюдении условий:

регулярное ежемесячное пополнение баланса;

сумма денег, использованных для выписки ЭСФ, составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы НДС, указанных в выписанных ЭСФ.

В КГД отметили, что внедрение сервиса "е-Тамга" направлено на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования, а также сокращения теневой экономики.

Сопоставительный контроль выписки ЭСФ

Также будет проводиться налоговым органом сопоставительный контроль выписки электронных счетов-фактур в целях установления налогоплательщиков, занимающихся фиктивными поставками товаров, работ, услуг, для дальнейшего приостановления им выписки ЭСФ и только в отношении определенной незначительной категории налогоплательщиков, имеющих признаки выписки фиктивных ЭСФ.

Цель уведомления по сопоставительному контролю – информирование о предполагаемых нарушениях и предоставление возможности их устранить при согласии или пояснить их отсутствие.

Для исполнения уведомления налогоплательщику предоставляется десять рабочих дней.

При согласии нужно отозвать ЭСФ.

При несогласии – пояснение об отсутствии нарушений.

При этом несвоевременное исполнение влечет ограничения, такие как приостановка выписки ЭСФ и операций по банковским счетам.