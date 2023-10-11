В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг

Министр промышленности и строительства приказом от 2 октября 2023 года внес изменения и дополнения в Типовые правила предоставления коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах появился новый пункт о том, что заказчик многоквартирного жилого дома (комплекса) после сдачи объекта в эксплуатацию, по предварительному согласию собственников жилых и нежилых помещений, подготавливает проекты договоров между собственниками жилых и нежилых помещений и поставщиками коммунальных услуг (на каждый вид услуг) для последующего их заключения.

Также изменен пункт, касающийся заключения индивидуальных и публичных договоров об оказании комуслуг.

В новой редакции говорится, что объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ), или управляющие многоквартирным жилым домом, либо управляющие компании заключают договоры сотрудничества с поставщиками коммунальных услуг на каждый вид услуги.



Эти же организации заключают договоры сотрудничества с субъектами сервисной деятельности на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

"При непосредственном совместном управлении договора сотрудничества заключаются между организациями, предоставляющими коммунальные услуги на содержание общего имущества объекта кондоминиума и всеми собственниками квартир, нежилых помещений или с большинством собственников квартир, нежилых помещений. При этом собственники квартир, нежилых помещений выступают в качестве одной стороны договора", - говорится в документе.

Также указывается, что договор между поставщиком и потребителем на предоставление коммунальных услуг не может противоречить действующему законодательству и считается заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Произошли изменения и в порядке регулирования процесса пользования и предоставления коммунальных услуг, где добавлено, что выбор субъектов сервисной деятельности осуществляется собственниками квартир, нежилых помещений на собрании либо советом дома при условии делегирования таких полномочий.

Также говорится, что председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания для содержания в надлежащем техническом состоянии и обеспечении безопасности общедомовых инженерных систем и оборудований, а также приборов учета, являющихся общим имуществом объекта кондоминиума, заключает договора с субъектом сервисной деятельности.

При этом выбор субъектов сервисной деятельности осуществляется собственниками квартир, нежилых помещений на собрании либо советом дома при условии делегирования таких полномочий.

Если договоры с субъектом сервисной деятельности отсутствуют, председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания или все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении обеспечивают содержание в надлежащем техническом состоянии и безопасность общедомовых инженерных систем, а также общедомовых приборов учета.

Кроме того, вышеназванные организации, также субъект сервисной деятельности обеспечивают беспрепятственный доступ поставщика, его представителей к общедомовым инженерным системам, к приборам учета, местам размещения и складирования коммунальных отходов, а также при непосредственном совместном управлении организовывает работы по подготовке объекта кондоминиума к отопительному сезону.

В правилах также уточняется, что потребители производят оплату за коммунальные услуги по единому платежному документу по утвержденной форме.

Снятие показаний приборов учета производится с 20 по 30 число ежемесячно поставщиком или его представителем при предъявлении служебного удостоверения, либо через устройства дистанционной передачи данных. Ранее такие сроки не устанавливались.

При отказе поставщика удостоверить факт не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг низкого качества потребитель вправе составить акт и письменное заявление, где указывается:

время начала отказа в коммунальных услугах (отключения) или некачественной ее поставки;

характер ухудшения качества коммунальных услуг;

время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу поставщика);

время восстановления коммунальных услуг (нормализации ее качества);

период отсутствия (ухудшения качества) коммунальных услуг.

При проживании потребителя в многоквартирном жилом доме заявление и акт подписывается потребителем из не менее двух человек, в том числе: членом совета дома, председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартирным жилым домом или управляющей компанией либо всеми собственниками квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении и направляется поставщику.

При проживании потребителя в индивидуальном жилом доме заявление и акт подписывается потребителем.

В случае неурегулирования спора по согласованию сторон потребитель обращается в суд.

Вместе с тем предусматривается, что нарушения, допущенные потребителем при пользовании коммунальными услугами, оформляются двусторонним актом представителей поставщика и потребителя в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю.

Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией из не менее трех человек:

представителями поставщика, совета дома и председателем объединения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартирным жилым домом или представителем управляющей компанией при проживании потребителя в многоквартирном жилом доме;

при участии двух жильцов, проживающих в близлежащих индивидуальных жилых домах с приложением к акту фотофиксации или видеофиксации нарушения, при проживании потребителя в индивидуальном жилом доме.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2023 года.

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