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Право

Изменились правила предоставления промышленных грантов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 29 июня 2026 года внесены изменения в Правила предоставления промышленных грантов, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 июля 2026 года указывается, что общая сумма софинансирования проекта в рамках промышленного гранта составляет до 50% включительно, но не более 750 000 000 теңге, и предоставляется на:

  • приобретение нового оборудования для обновления парка технологического оборудования;
  • усовершенствование и/или внедрение новой технологии путем трансферта передовых технологий;
  • приобретение технологической линии для создания нового производства;
  • автоматизацию и/или диспетчеризацию технологических процессов производства.

Срок освоения промышленного гранта не превышает 24 месяца.

Внедряемые технологии и приобретаемые оборудования в рамках предоставляемых промышленных грантов соответствуют следующим условиям:

  • направлены на модернизацию производства и/или внедрение нового производства;
  • иметь факт промышленного применения, либо высокую степень готовности к применению (прошедшие полупромышленные испытания);
  • направленные на производство новой экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью и качеством и/или повышения производительности труда.

Результатом реализации проекта является внедрение технологического оборудования и/или технологической линии в рабочий цикл предприятия и выпуском продукции.

В период реализации проекта грантополучателю не допускается продажа или какое-либо обременение денежных средств или имущества, приобретенного за счет средств промышленного гранта.

Промышленный грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:

  • являющимися казахстанскими товаропроизводителями;
  • являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;
  • осуществляющие деятельность не менее трех лет до даты подачи заявки в национальный институт;
  • исключительно ориентированных на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров;
  • не относящиеся к субъектам промышленно-инновационной деятельности, указанным в пункте 4 Правил;
  • отсутствие аффилированности с собственником оборудования или лицом, осуществляющим уступку прав по оборудованию с заявителем;
  • наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
  • отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного теңге и более;
  • отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
  • соответствие стоимости проекта, сумме не превышающей суммарного годового дохода предприятия за последние три года;
  • имеющие положительную динамику по налоговым отчислениям (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) за последние три года на дату подачи заявки. Требование настоящего подпункта не распространяется на субъектов промышленно-инновационной деятельности, которые освобождены от уплаты налогов согласно действующего законодательства или с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки в национальный институт.

При отсутствии/сбоях цифровой системы/интернет-ресурса по приему и рассмотрению заявок заявка представляется в национальный институт на государственном или русском языках на бумажном носителе с приложением электронных документов в PDF-формате, подписанная первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя), и в пронумерованном виде.

Заявка и прилагаемые к ней документы:

  • формируются в единую папку;
  • заверяются полистно первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя). Не допускается заверение заявки и документов, прилагаемых к ней, с использованием средств факсимильного копирования подписи;
  • сквозная нумерация арабскими цифрами;
  • заверяются полистно оттиском печати заявителя (при наличии).

К рассмотрению подлежат документы, полученные национальным институтом из официальных открытых источников:

  • справка о зарегистрированном субъекте промышленно-инновационной деятельности, филиале или представительстве;
  • сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов;
  • документы/информация, подтверждающие статус казахстанского товаропроизводителя (Сертификат/Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей).
  • отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
  • справка о категории субъекта предпринимательства.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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