Изменились правила предоставления промышленных грантов
Так, с 1 июля 2026 года указывается, что общая сумма софинансирования проекта в рамках промышленного гранта составляет до 50% включительно, но не более 750 000 000 теңге, и предоставляется на:
- приобретение нового оборудования для обновления парка технологического оборудования;
- усовершенствование и/или внедрение новой технологии путем трансферта передовых технологий;
- приобретение технологической линии для создания нового производства;
- автоматизацию и/или диспетчеризацию технологических процессов производства.
Срок освоения промышленного гранта не превышает 24 месяца.
Внедряемые технологии и приобретаемые оборудования в рамках предоставляемых промышленных грантов соответствуют следующим условиям:
- направлены на модернизацию производства и/или внедрение нового производства;
- иметь факт промышленного применения, либо высокую степень готовности к применению (прошедшие полупромышленные испытания);
- направленные на производство новой экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью и качеством и/или повышения производительности труда.
Результатом реализации проекта является внедрение технологического оборудования и/или технологической линии в рабочий цикл предприятия и выпуском продукции.
В период реализации проекта грантополучателю не допускается продажа или какое-либо обременение денежных средств или имущества, приобретенного за счет средств промышленного гранта.
Промышленный грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:
- являющимися казахстанскими товаропроизводителями;
- являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;
- осуществляющие деятельность не менее трех лет до даты подачи заявки в национальный институт;
- исключительно ориентированных на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров;
- не относящиеся к субъектам промышленно-инновационной деятельности, указанным в пункте 4 Правил;
- отсутствие аффилированности с собственником оборудования или лицом, осуществляющим уступку прав по оборудованию с заявителем;
- наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
- отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного теңге и более;
- отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
- соответствие стоимости проекта, сумме не превышающей суммарного годового дохода предприятия за последние три года;
- имеющие положительную динамику по налоговым отчислениям (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) за последние три года на дату подачи заявки. Требование настоящего подпункта не распространяется на субъектов промышленно-инновационной деятельности, которые освобождены от уплаты налогов согласно действующего законодательства или с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки в национальный институт.
При отсутствии/сбоях цифровой системы/интернет-ресурса по приему и рассмотрению заявок заявка представляется в национальный институт на государственном или русском языках на бумажном носителе с приложением электронных документов в PDF-формате, подписанная первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя), и в пронумерованном виде.
Заявка и прилагаемые к ней документы:
- формируются в единую папку;
- заверяются полистно первым руководителем или лицом, исполняющим его обязанности (наличие подтверждающего документа об исполнении обязанностей первого руководителя). Не допускается заверение заявки и документов, прилагаемых к ней, с использованием средств факсимильного копирования подписи;
- сквозная нумерация арабскими цифрами;
- заверяются полистно оттиском печати заявителя (при наличии).
К рассмотрению подлежат документы, полученные национальным институтом из официальных открытых источников:
- справка о зарегистрированном субъекте промышленно-инновационной деятельности, филиале или представительстве;
- сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов;
- документы/информация, подтверждающие статус казахстанского товаропроизводителя (Сертификат/Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей).
- отсутствие нахождения в процессе ликвидации;
- справка о категории субъекта предпринимательства.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.