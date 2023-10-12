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Законодательство РК

Сенат вернул в Мажилис законопроект о выплатах детям из Нацфонда

Сенат одобрил закон о выплатах детям из Нацфонда Фото: pexels
Депутаты Сената вернули на доработку в Мажилис законопроект о начислении детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплате и использовании, сообщает Zakon.kz.

Закон разработали для реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости запустить с 1 января 2024 года проект "Нацфонд – детям". Проект предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия с возможностью последующего использования денег для приобретения жилья и получения образования.

"Закон направлен на поддержку молодого поколения граждан Республики Казахстан через предоставление возможности при достижении ими совершеннолетия (18 лет) улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений после достижения 18 лет. Закон предполагает отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования".Заключение Сената Парламента

После принятия закона при использовании средств будет необходимо соблюдать требования законодательства в области государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) и в области жилищных строительных сбережений или договора о приобретении жилья (участии в долевом строительстве).

"С 1 января 2024 года детям, являющимся гражданами Республики Казахстан, ежегодно до достижения 18 лет на специальные накопительные счета будут начисляться целевые накопления. Детям, являющимся гражданами РК, родившимися до 1 января 2024 года, количество начисляемых ежегодных целевых накоплений равно количеству лет, оставшихся до достижения ими восемнадцати лет".Заключение Сената

При обсуждении законопроекта возникла необходимость внести ряд поправок:

  • привести во внутреннее в соответствие некоторые положения закона. Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и закона "О Государственной образовательной накопительной системе", регулирующих отдельные банковские операции, необходимо исключить использование понятия "целевые накопления", так как целевые накопления находятся только на целевых накопительных счетах ЕНПФ;
  • исключить дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера Фонда национального благосостояния;
  • привести в соответствие нормы закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" в связи с прекращением действия Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы";
  • чтобы исключить риск возникновения спорных ситуаций между банками и вкладчиками, при переводе неиспользованных средств выплат целевых накоплений из банковских счетов на счета в ЕНПФ в долларах США – предусмотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода;
  • привести в соответствие некоторые положения закона с положениями действующего законодательства.

В связи с необходимостью вышеуказанных поправок законопроект вернули на доработку в Мажилис парламента.

В 2022 году в Послании народу Казахстана глава государства объявил о запуске новой программы "Национальный фонд – детям". Президент предложил ежегодно перечислять 50% от инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.

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Сенат Парламента РК Казахстан Нацфонд детям
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