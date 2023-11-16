Нацфонд детям: Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплате и использовании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды 16 ноября, глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования".

На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

На счет каждого ребенка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет. До тех пор средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком РК в финансовые инструменты. Воспользоваться ими можно будет только после наступления совершеннолетия, однако при смене или утрате гражданства дети утрачивают такое право. Выплачиваемые средства будут освобождены от налогообложения.

Программу запустят с 1 января 2024 года. Первые начисления поступят 1 февраля 2024 года.



При этом те, кому 1 февраля исполнится 18 лет, имеют право снять эти деньги.

Соответствующие поправки приняли и направили на подпись президенту 18 октября после их доработки. До этого 12 октября Сенат вернул законопроект в Мажилис.