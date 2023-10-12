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Туалетная бумага, детские унитазы и закрывающиеся кабинки появятся в школьных туалетах

Туалетная бумага, детские унитазы и закрывающиеся кабинки появятся в школьных туалетах Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект соответствующих поправок в Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает внесение дополнений в пункт 92 "Санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования", согласно которым:

В санитарных узлах объектов устанавливают унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, туалетную бумагу, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Для предшкольных классов объектов устанавливаются детские унитазы. Унитазы для обучающихся и воспитанников, размещаются в закрытых кабинах с закрывающимися дверьми.

Поправки разработаны на основании поручения заместителя премьер-министра Т. Дуйсеновой, а также по многочисленным просьбам родителей учеников.

По мнению разработчиков, данные требования не являются ужесточающими, а носят уточняющий характер. Предложения были подготовлены с учетом анализа международных стандартов школ, а также соответствующих требований Руководства ВОЗ по обеспечению санитарии и охраны здоровья населения стран, а также санитарных правил, действующих в России и Беларуссии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября 2023 года.

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Элина Черногрицкая
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