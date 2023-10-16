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Законодательство РК

Стоимость ускоренной выдачи документов снизят в Казахстане

Стоимость ускоренного изготовления документов, удостоверяющих личность, планируют снизить в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел разработало поправки в прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено снижение стоимости экспресс-изготовления документов, удостоверяющих личность, следующим образом:

для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

  • до 1 рабочего дня – с 4 983 до 3372,45 тенге;
  • до 3 рабочих дней – с 2 752 до 1770,88 тенге.

для областных центров:

  • до 3 рабочих дней – с 4 983 до 3372,45 тенге;
  • до 5 рабочих дней – с 2 752 до 1770,88 тенге.

для районов и городов областей:

  • до 7 рабочих дней – с 1 116 до 677,95 тенге.

В обосновании к документу говорится, что поправки вносятся в связи со скорректированными Агентством по защите и развитию конкуренции РК в сторону снижения ценами на услуги, реализуемые РГП на ПХВ "Информационно-производственный центр" МВД РК, относящиеся к государственной монополии.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 октября 2023 года.

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