Сколько придется заплатить за изготовление документов в ускоренном порядке
Фото: Zakon.kz
Приказом МВД от 4 июля 2024 года внесены изменения в прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.
В частности, заголовок изложен в следующей редакции: Прейскурант цен за выдачу в ускоренном порядке паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК и удостоверения лица без гражданства.
Так, в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент за срочность изготовления указанных документов придется доплатить:
- первая категория срочности – до одного рабочего дня – 3011,12 тенге;
- вторая категория срочности – до трех рабочих дней – 1581,14 тенге.
в областных центрах:
- первая категория срочности – трех рабочих дней – 3011,12 тенге;
- вторая категория срочности – пяти рабочих дней – 1581,14 тенге.
в районах и городах областей:
- третья категория срочности – до семи рабочих дней – 605,31 тенге.
Приказ дополнен примечанием, что ускоренный порядок изготовления документов, удостоверяющих личность осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению правительства РК.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2024 года.
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