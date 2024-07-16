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Законодательство РК

Сколько придется заплатить за изготовление документов в ускоренном порядке

Сколько придется заплатить за изготовление документов в ускоренном порядке, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
Приказом МВД от 4 июля 2024 года внесены изменения в прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в следующей редакции: Прейскурант цен за выдачу в ускоренном порядке паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК и удостоверения лица без гражданства.

Так, в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент за срочность изготовления указанных документов придется доплатить:

  • первая категория срочности – до одного рабочего дня – 3011,12 тенге;
  • вторая категория срочности – до трех рабочих дней – 1581,14 тенге.

в областных центрах:

  • первая категория срочности – трех рабочих дней – 3011,12 тенге;
  • вторая категория срочности – пяти рабочих дней – 1581,14 тенге.

в районах и городах областей:

  • третья категория срочности – до семи рабочих дней – 605,31 тенге.

Приказ дополнен примечанием, что ускоренный порядок изготовления документов, удостоверяющих личность осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2024 года.

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