Сколько придется заплатить за изготовление документов в ускоренном порядке

Приказом МВД от 4 июля 2024 года внесены изменения в прейскурант цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок изложен в следующей редакции: Прейскурант цен за выдачу в ускоренном порядке паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК и удостоверения лица без гражданства.

Так, в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент за срочность изготовления указанных документов придется доплатить:

первая категория срочности – до одного рабочего дня – 3011,12 тенге;

вторая категория срочности – до трех рабочих дней – 1581,14 тенге.

в областных центрах:

первая категория срочности – трех рабочих дней – 3011,12 тенге;

вторая категория срочности – пяти рабочих дней – 1581,14 тенге.

в районах и городах областей:

третья категория срочности – до семи рабочих дней – 605,31 тенге.

Приказ дополнен примечанием, что ускоренный порядок изготовления документов, удостоверяющих личность осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2024 года.