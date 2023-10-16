Пилотный проект по должной налоговой осмотрительности запустят в Казахстане в 2024 году

Комитет государственных доходов МФ РК разработал проект приказа "Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по проявлению налогоплательщиками должной налоговой осмотрительности", сообщает Zakon.kz.

Целью пилотного проекта является апробирование в налоговом администрировании применения данных информационной системы Реестр бизнес-партнеров (ИС РБП), размещенной на интернет - ресурсе, проявления налогоплательщиками–покупателями должной налоговой осмотрительности по проверке благонадежности и добросовестности налогоплательщика–поставщика.

Планируется, что пилотный проект будет реализован в сроки с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года.

Участниками пилотного проекта станут:

налогоплательщик-покупатель;

орган государственных доходов;

Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" (НПП).

Налогоплательщики-покупатели могут участвовать в проекте исключительно добровольно.

В чем суть пилотного проекта

На основе ИС РБП налогоплательщиков-поставщиков разделят на "зеленую" и "красную" зоны.

До совершения сделки по приобретению товаров, работ, услуг налогоплательщик-покупатель обязан проверить налогоплательщика-поставщика на благонадежность.

Должная налоговая осмотрительность считается проявленной, если налогоплательщиком-покупателем получен отчет о проявленной должной налоговой осмотрительности по всем налогоплательщикам-поставщикам.

Заключение налогоплательщиком-покупателем сделки с налогоплательщиком-поставщиком, по которому получен отчет о проявленной должной налоговой осмотрительности и находящимся в "зеленой" зоне считается совершенной с проявлением должной налоговой осмотрительности.

Заключение налогоплательщиком-покупателем сделки с налогоплательщиком-поставщиком, по которому получен отчет о проявленной должной налоговой осмотрительности и находящимся в "красной" зоне, свидетельствует о повышенных налоговых рисках.

Проектом предусмотрены права и обязанности его участников

Так, налогоплательщик-покупатель вправе:

проявлять должную налоговую осмотрительность посредством запроса в ИС РБП в соответствии с правом, предусмотренным подпунктом 8) статьи 13 Налогового кодекса по получению информации о благонадежности и добросовестности контрагента;

предоставлять отчет о проявленной должной налоговой осмотрительности;

получать разъяснения по вопросам настоящих Правил;

предоставлять сведения о наличии либо отсутствии фактов привлечения налогоплательщиком-поставщиком третьих лиц для поставки (производства) товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Органы государственных доходов вправе получать у налогоплательщика-покупателя сведения о проявлении им должной налоговой осмотрительности.

Орган государственных доходов обязан:

учитывать факт проявления должной налоговой осмотрительности при камеральном контроле и при осуществлении налоговых проверок;

присваивать не менее 4 положительных баллов в системе управления рисками при проявлении должной налоговой осмотрительности;

получать в ходе проведения налоговых проверок информацию о проявлении должной налоговой осмотрительности;

представлять налогоплательщикам пояснения по вопросам применения Правил;

принимать во внимание дополнительную информацию или документацию, предоставленную налогоплательщиком-покупателем, для подтверждения факта поставки товаров, осуществления работ и оказания услуг.

НПП обеспечивает:

функционирование сервиса ИС РБП с актуальной информацией для регистрации налогоплательщиков–покупателей;

еженедельное размещение и хранение информации о запросах и ответах на сервере ИС РБП.

Какие действия будут совершать участники проекта для его реализации

Налогоплательщик-покупатель должен:

зарегистрироваться в сервисе ИС РБП для проверки благонадежности и добросовестности налогоплательщика–поставщика;

получить отчет о проявленной должной налоговой осмотрительности посредством запроса в ИС РБП не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты заключения сделки, при этом по долгосрочным сделкам раз в квартал до подписания акта выполненных работ (в том числе промежуточный).

Если заключению договора предшествует проведение тендерных или конкурсных процедур, проявление должной налоговой осмотрительности осуществляется не ранее, чем за 10 рабочих дней до момента подведения итогов тендера или конкурса.

обеспечить хранения отчета о проявленной должной налоговой осмотрительности в течение срока исковой давности, предусмотренных Налоговым кодексом.

Органы государственных доходов при получении от налогоплательщика–получателя отчета о проявленной должной налоговой осмотрительности должны:

присвоить не менее 4 положительных баллов в системе управления рисками;

отразить факт проявления должной налоговой осмотрительности в акте налоговой проверки;

учитывать как одно из обстоятельств несогласия лица, предоставившего пояснение к уведомлению камерального контроля;

не направлять в судебные органы исковые заявления о признании сделок недействительными в отношении поставщиков из "зеленой" зоны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября 2023 года.