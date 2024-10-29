Пилотный проект "Цифровой НДС": новые горизонты для бизнеса

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Жандос Дуйсембиев рассказал о пилотном проекте "Цифровой НДС".

С 7 октября Комитет государственных доходов (КГД) совместно с Национальным банком запустил пилотный проект "Цифровой НДС". Этот проект направлен на модернизацию процедур возврата НДС с использованием цифрового тенге, что обещает существенно упростить взаимодействие бизнеса с налоговыми органами.



Возврат НДС – одна из самых актуальных проблем, волнующих участников внешнеэкономической деятельности.

При экспорте товаров начисление и уплата НДС не происходит. При этом экспортер имеет право получить возмещение тех сумм налога, которые им уплачены при приобретении товаров, сырья у продавца или производителя.

Многие знают и активно используют так называемые серые схемы зачета НДС через фирмы-однодневки.

Длинные цепочки таких компаний создаются исключительно для нескольких операций по перепродаже товаров на внутреннем рынке – это позволяет скрыть начальный пункт движения товаров и конечный пункт получения денежных средств.

Жизненный цикл фирм-однодневок бурный, но короткий – спустя три-шесть месяцев, когда приходит пора сдавать квартальный отчет, они тихо "умирают".

Новые возможности. Пилотный проект будет реализован на добровольной основе и на данном этапе охватит экспортеров, использующих нулевую ставку. Участникам необходимо будет приобретать цифровой тенге с маркированным НДС, который можно использовать только для расчетов с поставщиками и уплаты НДС. Такой подход позволит значительно ускорить процесс возврата налога – вместо трех месяцев, как это происходит сейчас, возврат будет осуществляться за три недели и без налоговой проверки.

Важно понимать, что цифровой тенге, в их маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен.

Только после их поступления на казначейский счет в виде НДС Комитет казначейства размаркировывает их через Национальный банк и зачисляет в бюджет.

В свою очередь, вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться в органы государственных доходов.

Такой механизм позволит нам обладать достаточной информацией для оперативного возврата НДС без налоговой проверки.

Преимущества для бизнеса. Первое и, пожалуй, самое важное преимущество – это время. Оперативный возврат НДС позволит экспортерам повысить скорость оборачиваемости средств, что положительно скажется на стабильности бизнеса и возможностях его расширения.

Кроме того, предсказуемость сроков возврата НДС позволит предпринимателям лучше планировать свои бизнес-процессы, расчеты с контрагентами и исполнение кредитных обязательств. Сокращение количества налоговых проверок также снизит стресс и объем бумажной работы для бизнеса.

Борьба с коррупцией и теневыми схемами. Механизм цифрового НДС также открывает возможности для борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. С помощью программирования цифрового тенге станет невозможным использование маркированного НДС в серых схемах.

Пилотный проект "Цифровой НДС" не только упростит налоговое администрирование, но и снизит административные издержки, вовлекая меньшее количество государственных органов в процесс.

Запуск пилотного проекта "Цифровой НДС" соответствует стратегиям цифровизации налогового контроля, предложенным главой государства. Ожидается, что новая система повысит инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал страны, создавая более прозрачную и эффективную налоговую среду для бизнеса.