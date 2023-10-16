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Продавать немаркированную обувь разрешат до 1 января 2024 года

Продажу немаркированной обуви планируют продлить до 1 января 2024 года Фото: pixabay
Комитет индустриального развития министерства индустрии подготовил проект поправок в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

Казахстанским продавцам обуви планируют продлить до 1 января 2024 года срок, в течение которого они смогут торговать немаркированной обувью.

Так, в часть третью п.3 Правил предложено внести изменение:

До 1 января 2024 года участник оборота товаров осуществляет хранение и транспортировку, а также осуществляет маркировку остатков обувных товаров, используемых в обороте и выводе из оборота на территории Республики Казахстан.

Согласно действующим требованиям законодательства, с 1 апреля 2023 года в продаже должна быть только оцифрованная обувь.

В обосновании к проекту приказа говорится, что в настоящее время у отечественных предпринимателей имеется большой объем немаркированных обувных товаров.

Продление сроков маркировки остатков обувных товаров необходимо чтобы дать казахстанским бизнесменам дополнительную возможность нанести коды маркировки на ранее приобретенные обувные товары. Кроме того, поправки помогут минимизировать финансовые нагрузки предпринимателей при полноценном внедрении процессов маркировки в действующие бизнес-процессы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября 2023 года.

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Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан
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