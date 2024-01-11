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Законодательство РК

В Казахстане снова продлят сроки маркировки обуви

В Казахстане продлят сроки маркировки обуви Фото: pexels
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что маркировка остатков обувных товаров, реализуемых (продаваемых) на территории РК, осуществляется до 1 июня 2024 года. Ранее устанавливался срок до 1 февраля 2024 года.

Согласно правилам, ввод в оборот обувных товаров осуществляется посредством нанесения на них средств идентификации и передачи в ИС МПТ сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, их обороте и выводе из оборота на территории РК.

Не допускается оборот и вывод из оборота остатков обувных товаров, не маркированных средствами идентификации.

Как поясняется, сроки маркировки продляются для проведения работы по предоставлению отечественным субъектам предпринимательства дополнительной возможности нанесения кодов маркировки на ранее приобретенные обувные товары, а также для минимизации финансовых нагрузок предпринимателей, при полноценном внедрении процессов маркировки в действующие бизнес-процессы отечественных предпринимателей.     

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 января.

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Ранее сообщалось, что импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года.

Маркировка обуви в Казахстане является обязательной с 1 ноября 2021 года. 

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