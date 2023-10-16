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Казпочту интегрируют с государственными базами данных по физическим и юридическим лицам

Казпочту интегрируют с сервисами государственных баз данных физических и юридических лиц Фото: Zakon.kz
МЦРИАП подготовил совместный приказ о реализации пилотного проекта по интеграции информационной системы "Казпочта" с сервисами государственных баз данных "Физические лица" и "Юридические лица", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по интеграции информационной системы "Казпочта" с сервисом предоставления полных регистрационных сведений о юридическом лице, филиале, представительстве по БИН и универсального сервиса для передачи сведений о физических лицах по ИИН", - говорится в документе.

АО "Национальные информационные технологии" предписано для реализации Пилотного проекта обеспечить подключение к необходимым сервисам посредством платформы "Smart Bridge".

Также разработан Алгоритм реализации пилотного проекта.

Так, при обращение в АО "Казпочта" клиент переходит в личный кабине, вводит БИН организации. Подписывает согласие на сбор и обработку персональных данных.

При вводе БИН клиента:

  • осуществляется проверка на наличие введенного БИН в базе клиентов личного кабинета. Если в базе имеется зарегистрированный БИН клиента, то система возвращает уведомление "Пользователь с таким БИН зарегистрирован, просим авторизоваться в системе";
  • если БИН клиента нет в ЛК, то запрашиваются сведения из сервиса ГБД ЮЛ и выводится наименование компании.

После прохождения проверки БИН, клиент вводит номер телефона для регистрации и получения OTP кода.

После ввода кода производится подтверждение посредством ЭЦП.

После прохождения в личном кабинете клиент переходит на его главную страницу и получает возможность выбрать услугу на подключение – EMS, посылки, КГПО, отправка писем.

Для подключения почтовых услуг клиент выбирает необходимую на главной странице либо через вкладку "Перечень услуг".

После выбора услуги, клиенту открывается окно заполнения обязательных полей для создания карточки клиента и договора на подключение услуги в КИС Colvir, также для прикрепления правоустанавливающих документов.

Клиент подписывает заявку на подключение услуги, договор оферты, правоустанавливающие документы посредством ЭЦП.

После подтверждения заявки выбранная услуга становится активной.

Предполагается, что пилотный проект будет запущен на 12 месяцев.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 октября.

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