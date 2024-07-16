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Законодательство РК

Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:21 Фото: pexels
МЦРИАП подготовило приказ "Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:

  • фамилия, имя, отчество;
  • транскрипция фамилии и имени;
  • дата и место рождения;
  • национальность;
  • пол;
  • семейное положение;
  • гражданство (прежнее гражданство); 
  • дата приобретения гражданства РК;
  • дата утраты гражданства РК.
  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
  • портретное изображение (оцифрованная фотография);
  • подпись;
  • юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса;

Данные документа, удостоверяющего личность:

  • наименование документа;
  • номер документа;
  • дата выдачи документа;
  • срок действия документа;
  • орган, выдавший документ. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее мы рассказали, что у МЦРИАП изменился ряд функций.

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