Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах
Фото: pexels
МЦРИАП подготовило приказ "Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:
- фамилия, имя, отчество;
- транскрипция фамилии и имени;
- дата и место рождения;
- национальность;
- пол;
- семейное положение;
- гражданство (прежнее гражданство);
- дата приобретения гражданства РК;
- дата утраты гражданства РК.
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- портретное изображение (оцифрованная фотография);
- подпись;
- юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса;
Данные документа, удостоверяющего личность:
- наименование документа;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- срок действия документа;
- орган, выдавший документ.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.
Ранее мы рассказали, что у МЦРИАП изменился ряд функций.
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