Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

МЦРИАП подготовило приказ "Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:

фамилия, имя, отчество;

транскрипция фамилии и имени;

дата и место рождения;

национальность;

пол;

семейное положение;

гражданство (прежнее гражданство);

дата приобретения гражданства РК;

дата утраты гражданства РК.

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

портретное изображение (оцифрованная фотография);

подпись;

юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса;

Данные документа, удостоверяющего личность:

наименование документа;

номер документа;

дата выдачи документа;

срок действия документа;

орган, выдавший документ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее мы рассказали, что у МЦРИАП изменился ряд функций.