Пилотный проект по автоматизированной аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ масштабируют

Министерство юстиции разработало поправки по реализации пилотного проекта по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

Разработчики предлагают продлить пилотный проект до 30 июня 2024 года и масштабировать его на всю территорию Казахстана.

В настоящее время пилотный проект проводится в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области до конца 2023 года.

Рассказываем, какие еще изменения в ход проведения пилота предлагает Министерство юстиции.

Аттестацию в автоматизированном режиме смогут пройти:

лица, претендующие на занятие адвокатской деятельностью;

лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью;

лица, претендующие на занятие деятельностью частного судебного исполнителя;

лица, претендующие на занятие деятельностью патентного поверенного;

Помимо этого, можно получить квалификацию:

на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз;

судебного эксперта.

Вместе с тем, из проекта исключат аттестацию:

судебных экспертов;

судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов.

Причиной исключения названы рекомендации по подходам к процессу аттестации, данные Всемирным банком в рамках проекта "Усиление судебной экспертизы". До отработки и принятия данных рекомендаций соответствующие госуслуги минюст предлагает исключить из пилотного проекта.

В правила хотят добавить понятие оператора по техническому обеспечению процедур тестирования и бесперебойного функционирования единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы. В качестве обоснования данного предложения говорится, что для проведения аттестации оператору тестирования необходимы финансовые средства из республиканского бюджета. Поэтому предлагается указать юридическое лицо, определяемое правительством, на которое возложено техническое обеспечение процедур тестирования государственных служащих, кандидатов на занятие государственных должностей и иных граждан, сопровождение и администрирование единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы.

Поправками уточняется состав нормативно-правовых актов, которые должен знать ЧСИ для прохождения тестирования. Так, помимо закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" ему необходо знание смежных законодательных актов: Гражданского, Гражданского процессуального, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, КОАП, АППК и Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Момимо этого предлагается дополнить правила положением, предусматривающим возможность направления на повторную сдачу второго этапа при установлении ошибок не по вине аттестуемого.

Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства судебных и судебно-медицинских экспертов повысят с 60% до не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов. Таким образом данный показатель приведут в соответствие с другими видами аттестации в рамках пилотного проекта.

Кроме того, в документ добавят нормы, регламентирующие неявку граждан для прохождения аттестации. В частности, проектом предусмотрено, что "в случае неявки услугополучателя на тестирование, аттестация считается не пройденной. Результат аттестации направляется услугодателем в "личный кабинет" услугополучателя.

Оператор тестирования уведомляет услугодателя о неявке услугополучателя в день проведения тестирования. Лицо, не явившееся на аттестацию по уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника и обстоятельства непреодолимой силы), при представлении подтверждающих документов может пройти тестирование в другой день, установленный услугодателем."

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября 2023 года.

Ранее мы подробно писали о проведении пилотного проекта по прохождению аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ в автоматизированном режиме.