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Право

В Казахстане запустили пилотный проект по аттестации кандидатов в адвокаты, нотариусы, ЧСИ

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 11:47 Фото: pexels
Совместным приказом Минюста и МЦРИАП внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что до 31 декабря 2025 года во всех областях, городах республиканского значения, столицы республики запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Министерства юстиции РК в автоматизированном режиме:

  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";
  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";
  • "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";
  • "Аттестация судебных экспертов";
  • "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";
  • "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";
  • "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";
  • "Присвоение квалификации судебного эксперта". 

С 22 мая по 31 декабря 2023 года пилотный проект был запущен в городах Астане, Шымкенте и Туркестанской области.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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