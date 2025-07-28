В Казахстане запустили пилотный проект по аттестации кандидатов в адвокаты, нотариусы, ЧСИ
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Совместным приказом Минюста и МЦРИАП внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.
В частности, говорится, что до 31 декабря 2025 года во всех областях, городах республиканского значения, столицы республики запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Министерства юстиции РК в автоматизированном режиме:
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";
- "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";
- "Аттестация судебных экспертов";
- "Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";
- "Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";
- "Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";
- "Присвоение квалификации судебного эксперта".
С 22 мая по 31 декабря 2023 года пилотный проект был запущен в городах Астане, Шымкенте и Туркестанской области.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.
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