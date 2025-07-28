В Казахстане запустили пилотный проект по аттестации кандидатов в адвокаты, нотариусы, ЧСИ

Совместным приказом Минюста и МЦРИАП внесены изменения в пилотный проект по оказанию госуслуг по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что до 31 декабря 2025 года во всех областях, городах республиканского значения, столицы республики запустят пилотный проект по оказанию следующих государственных услуг Министерства юстиции РК в автоматизированном режиме:

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью";

"Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя";

"Аттестация судебных экспертов";

"Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов";

"Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного";

"Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз";

"Присвоение квалификации судебного эксперта".

С 22 мая по 31 декабря 2023 года пилотный проект был запущен в городах Астане, Шымкенте и Туркестанской области.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.