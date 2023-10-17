Акимат Алматы выиграл суд против частной компании по освещению

Решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы расторгнут договор ГЧП по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как отметили в акимате южной столицы, удовлетворен иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с частным партнером – консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project".

"Частный партнер недобросовестно выполнял свои обязательства по договору и не смог решить возникающие проблемы с уличным освещением. В результате с каждым днем город все больше погружался в темноту, а поток жалоб горожан увеличивался". Пресс-служба акимата Алматы

Когда был заключен договор ГЧП

Все началось в 2018 году, когда Управление энергетики и водоснабжения Алматы, а также подведомственная организация – ГКП на ПХВ "Алматы Қала Жарық" (АКЖ) заключили договор ГЧП по проекту "Модернизация наружного освещения города Алматы" с частным партнером – консорциумом в составе трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Частный партнер взял на себя не только модернизацию, но и техническое обслуживание и текущий ремонт существующих светоточек, в 2020 году увеличив объем этих работ более чем в два раза.

"Но на протяжении всего периода сотрудничества частный партнер неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП. А некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами. С начала 2022 года Управление энергетики и водоснабжения совместно с "Алматы Қала Жарық" регулярно направляли замечания по качеству и срокам выполнения работ, на которые частный партнер практически не реагировал. В итоге в текущем году был подан иск в суд". Пресс-служба акимата Алматы

Какие были основные претензии к поставщику

На момент заключения договора частный партнер обязался каждый год в течение пяти лет (2019-2023 годы) модернизировать, то есть менять на современные светильники и опоры, по 8915 светоточек. К концу 2022 года подключить должны были 35 661 светоточку, а к концу 2023 года – все 44 576.

"Это было одно из основных условий сотрудничества. Впоследствии ввиду отставания частного партнера от графика обязательства по модернизации постоянно переносились, что отражалось в дополнительных соглашениях к договору ГЧП. В результате переносов сроков на последний – год модернизации (текущий), частный партнер накопил обязательств на установку 22 369 светильников, 27 716 опор и 310 дополнительных светильников (для освещения тротуарной зоны). Это почти три годовые нормы, есть еще долг по объему работ за прошлый год". Пресс-служба акимата Алматы

К середине этого года стало понятно, что частный партнер не торопится выполнять свои обещания и не способен завершить модернизацию оставшихся компонентов до конца года. При этом все предыдущие годы государственные партнеры шли на уступки по срокам исполнения обязательств и своевременно проводили оплату по заключенному договору – на сегодняшний день оплачены все суммы по договору, за исключением последних трех месяцев текущего года.

"Всего за 2019-2023 годы акиматом выплачено порядка 27 млрд тенге в счет возмещения инвестиций и затрат на обслуживание. Но сроки – это полбеды. Имеются серьезные замечания к качеству выполненных работ. Консорциум не предоставил документацию по установленному оборудованию. Ни один световой прибор так и не введен в эксплуатацию и не передан в коммунальную собственность". Пресс-служба акимата Алматы

В итоге модернизированные светильники все еще в собственности частного партнера.

Результаты независимого обследования: неисправные ШУНО

Результаты независимого технического обследования ШУНО неутешительны – все обследованные шкафы управления наружного освещения имеют неисправности и подлежат ремонту, а кое-где и полной замене. А установленные частным партнером автоматические включатели шкафов управления оказались низкого качества, что является причиной частых отключений уличного освещения.

"Но самые большие опасения вызывают оставшиеся открытыми ШУНО по всему городу. Это создает риски доступа и удара электрическим током, в особенности для детей. Встречались также факты отсутствия заземления на опорах, которые приводили к искрению линий и представляли угрозу жизни граждан. Поэтому, в связи с тем, что к техническому обслуживанию и текущему ремонту светоточек имеются многочисленные нарекания и замечания со стороны государственных партнеров и населения, не говоря уже об угрозах жизни и здоровью горожан, было принято решение инициировать расторжение договора ГЧП с ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Пресс-служба акимата Алматы

ТОО "Электроремонт" уже попал в этом году в реестр недобросовестных поставщиков по госзакупкам.

"После вступления решения суда в законную силу будут приняты меры по возврату переданного частному партнеру государственного имущества, возмещению ущерба и убытков, а также по наложению штрафных санкций на консорциум". Пресс-служба акимата Алматы

На что чаще всего жаловались алматинцы

Между тем мониторинг и анализ обращений жителей Алматы, поступающих в общественную приемную города, показал, что каждая вторая жалоба касается проблем с освещением, и это результат недоработок и халатного отношения частного партнера к своим обязательствам.

С начала 2022 года количество жалоб, поступивших в диспетчерскую АКЖ, увеличилось в два раза, и на сегодня уже набралось более 20 тыс. обращений на качество наружного освещения. Для устранения проблем на линии работы осуществляются только 5-6 ремонтными бригадами, которые не справляются с объемом работ. А в выходные дни количество бригад резко сокращается до 2-3. Хотя по договору на каждый из восьми районов должно выделяться по две ремонтные бригады.

Как будет решаться ситуация с уличным освещением в городе

Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, было принято решение передать линии наружного освещения, не охваченные модернизацией, в управление районных акиматов.

"Эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий наружного освещения. На текущий момент уже заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района, подобные договоры будут заключены и по остальным районам города". Пресс-служба акимата Алматы

Как решается ситуация с уличным освещением в городе

Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения переходят в управление районных акиматов.

"Эти меры облегчат заключение новых договоров на обслуживание линий. На текущий момент уже заключен договор с аппаратом акима Алмалинского района. Теперь на участки выходят 5-7 бригад вместо 2, как раньше. Время исполнения заявок от жителей сократилось: ожидание по заявке на ремонт составляет 7-10 дней". Пресс-служба акимата Алматы

Вместе с тем за два месяца на центральных улицах и во дворах района, в парках и скверах заменили около 14 км линий электропередачи. Поменяли и отремонтировали более 1200 светильников и фонарей, в том числе на больших участках центральных улиц – Толе би, Гоголя, Молдагуловой, проспект Абая.

"Для решения проблем с многочисленными жалобами о внезапном отключении электричества в парках и на улицах города подрядчик занимается разработкой софта по контролю уличного освещения. Проводится ремонт и замена шкафов управления наружным освещением". Пресс-служба акимата Алматы

По остальным районам города ведутся подготовительные работы по обслуживанию линий наружного освещения.