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Магистрам и старшим преподавателям разрешили читать лекции в вузах

Магистрам и старшим преподавателям разрешили читать лекции в вузах Фото: freepik
Министр науки и высшего образования приказом от 12 октября 2023 года внес соответствующие дополнения в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, в часть 2 пункта 15 Типовых правил внесено изменение, согласно которому:

ОВПО обеспечивает чтение лекций преподавателями, имеющими ученую степень "кандидат наук" или "доктор наук", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академической степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степени "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", и/или ученого звания "ассоциированный профессор (доцент)", или "профессор" (при наличии), а также со степенями магистра соответствующих наук и (или) старшими преподавателями, имеющими стаж не менее 3 лет в должности преподавателя или стаж практической работы по профилю не менее 5 лет.

Приказ вводится в действие 27 октября 2023 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане расширили список зарубежных вузов для учебы по "Болашаку".

Также читайте про новые правила дистанционного обучения в вузах.

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