Госзакупки импортной офисной бумаги запретили на два года в Казахстане

Правительство постановлением от 13 октября 2023 года установило соответствующее изъятие из национального режима, сообщает Zakon.kz.

Изъятие из национального режима — это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

В постановлении сказано:

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению к настоящему постановлению (товары), за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.

В перечень включили бумагу, используемую для письма, печати или других графических целей в форматах А3 и А4.

Вместе с тем к участию в государственных закупках допущены товары, произведенные потенциальными поставщиками, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Запрет на госзакупки импортной офисной бумаги введен на два года.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что постановление принято в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения объемов производства офисной бумаги в форматах А3 и А4.

Принятые меры будут способствовать выпуску казахстанской бумаги, открытию новых и модернизации существующих производств, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет в течение срока действия постановления.

Постановление вводится в действие 28 октября 2023 года.