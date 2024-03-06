Госзакупки ряда импортных товаров планируют запретить на два года

Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Иными словами, проектом определен перечень товаров, которые можно будет приобретать только у отечественных товаропроизводителей.

В тексте говорится:

При осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима:

товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан; товаров химической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками; товаров металлургической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками; товаров строительной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками; товаров пищевой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.

К участию в государственных закупках будут допущены товары, работы, услуги из приведенного выше перечня, соответственно произведенные, выполняемые, оказываемые физическими и юридическими лицами, находящимися в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Министерство промышленности и строительства РК по согласованию с НПП "Атамекен" должно будет в течение 10 рабочих дней со дня принятия документа утвердить перечень товаров, работ, услуг, предусмотренных в подпунктах 1-4 указанного перечня, с указанием кодов в соответствии с единым номенклатурным справочником товаров, работ, услуг и обеспечить представление данного перечня в уполномоченный орган по государственным закупкам.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства аналогичным образом разработает перечень товаров пищевой промышленности.

В случае принятия постановления указанные ограничения будут действовать в течение двух лет.

Согласно пояснительной записке, реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Разработчики считают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта 2024 года.

Мы писали, что если госзакупщики вместо товаров отечественного производства будут приобретать импортные товары, включенные в перечень изъятий из национального режима, то итоги госзакупок будут отменять.

Также мы сообщали, что в Казахстане запретили на два года госзакупки импортной офисной бумаги.